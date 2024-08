Grupa LEGO i NIKE, Inc. łączą siły, aby wznieść moc kreatywnej zabawy i sportu na wyższy poziom

Grupa LEGO i NIKE, Inc. od dawna wspierają prawo dzieci do zabawy. Obie marki doskonale rozumieją, że kreatywna oraz fizyczna zabawa jest niezbędna dla rozwoju dzieci, a także pomaga im w pełni wykorzystać swój potencjał. Dzięki zabawie zdobywają niezbędne umiejętności życiowe, które zapewniają im prawidłowy rozwój w okresie dorastania.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Grupę LEGO1 ujawniło, że dla 1/3 dzieci na całym świecie czas przeznaczony na zabawę jest ograniczony do zaledwie trzech godzin tygodniowo, a według Światowej Organizacji Zdrowia2 tylko 1 na 5 dzieci ma dostęp do odpowiedniej aktywności fizycznej. Dzisiejsze ogłoszenie odzwierciedla wspólne zobowiązanie Grupy LEGO i NIKE, Inc. do przywrócenia zabawie kreatywności, radości, sportu i wyobraźni, a także do inspirowania, angażowania i wzmacniania dzieci na całym świecie.

Współpraca rozpocznie się w przyszłym roku i będzie obejmowała serię produktów, treści i atrakcji pod wspólną marką, które połączą kreatywną moc klocków LEGO z filozofią Nike „Just Do It”, aby zachęcić wszystkie dzieci do zabawy i sportu.

Alero Akuya, wiceprezes ds. rozwoju marki w Grupie LEGO: „W Grupie LEGO wierzymy w moc zabawy, która inspiruje i rozwija budowniczych jutra. Łącząc kreatywność zabawy klockami LEGO z żywiołowością oraz pasją do sportu, chcemy zainspirować dzieci nowymi pomysłami na spędzanie wolnego czasu i rozwijanie wyobraźni. Cieszymy się, że możemy współpracować z NIKE, Inc. w tej misji i na nowo wyobrazić sobie, jak kreatywna zabawa oraz sport mogą się łączyć. Wspólnie stworzymy wyjątkowe rozwiązania, które będą angażować i motywować dzieci na całym świecie, jednocześnie inspirując je do eksplorowania możliwości ich wyobraźni”

Cal Dowers, wiceprezes ds. globalnych produktów dla dzieci w NIKE, Inc.: „W Nike wierzymy w moc sportu, który napędza świat, a ten zaczyna się od dzieci. Zależy nam na tworzeniu przyszłości bardziej przystępnej i sprzyjającej integracji, w której dzieci w każdym wieku i o różnych umiejętnościach będą chętniej podejmować aktywność fizyczną. Wraz z Grupą LEGO z radością zapraszamy wszystkie dzieci do poznania nowej wizji sportu oraz kreatywnej zabawy.”

Znaczenie zabawy dla dzieci

Od ponad 90 lat Grupa LEGO inspiruje kolejne pokolenia dzieci do zabawy, która opiera się na nieskończonych możliwościach tworzenia z klocków LEGO. Firma ma świadomość, że zabawa jest ważna dla rozwoju i dobrego samopoczucia dzieci oraz pomaga im rozwijać takie umiejętności jak kreatywność, pewność siebie czy wytrwałość w dążeniu do celu.

W niedawnym badaniu3 przeprowadzonym wśród 25 500 dzieci i 36 000 rodziców w 36 krajach na zlecenie Grupy LEGO prawie wszystkie dzieci stwierdziły, że zabawa jest bardzo cenna dla ich dobrego samopoczucia, a 73% stwierdziło, że ich zdaniem dorośli nie traktują zabawy - i tego, jak może ona pomóc im w nauce - poważnie. Z drugiej strony, 59% rodziców martwi się, że ich dzieci nie mają wystarczająco dużo czasu ani możliwości zabawy.

NIKE, Inc. we współpracy z organizacjami społecznymi, sportowcami, ekspertami i pracownikami wspiera przyszłość sportu młodzieżowego i przyczynia się do zwiększenia dostępności i komfortu uprawiania sportu dla wszystkich. Firma koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości treningów, wspieraniu dziewczynek i pokonywaniu barier społecznych, które sprawiają, że zbyt wiele osób pozostaje wykluczonych.

W marcu 2024 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła deklarację ustanawiającą 11 czerwca Międzynarodowym Dniem Zabawy. Inicjatywa ta została wsparta przez globalnych liderów, w tym Grupę LEGO i NIKE, Inc. Międzynarodowy Dzień Zabawy to okazja dla NIKE, Inc. i Grupy LEGO, aby zainspirować dzieci do kreatywnej zabawy i uprawiania sportu. Każdego roku będzie to ważny kamień milowy dla partnerstwa.

W celu świętowania dzisiejszego ogłoszenia, stworzona została specjalna animacja wideo, która rozbudza ciekawość i zainteresowanie dzieci, rodzin i dorosłych na całym świecie. Film ożywia połączenie świata sportu i kreatywnej zabawy, wykorzystując kultowe elementy obu marek, w tym charakterystyczne pomarańczowe pudełko na buty Nike, waflową podeszwę zewnętrzną i technologię Nike Air, a także klocki LEGO, minifigurki czy kozę. W samym środku umieszczono specjalnie zaprojektowaną głowę minifigurki LEGO ze charakterystycznym logo Nike jako uśmiechem.

i Autor: materiał prasowy Lego i Nike