Grupa LEGO i Sanrio ogłaszają nawiązanie nowej, wieloletniej współpracy, której celem jest stworzenie świata „Hello Kitty and Friends” w postaci klocków LEGO

Dwie silne marki ze świata zabawy i rozrywki łączą siły, aby stworzyć dla fanów wyjątkowe i pełne radości doświadczenia. Grupa LEGO to duńska firma rodzinna z 94-letnią historią tworzenia angażujących i pełnych zabawy doświadczeń, których podstawą są klocki LEGO. Sanrio to globalna firma z dziedziny lifestyle’u oraz rozrywki, znana z tworzenia uwielbianych i kultowych postaci, które niosą radość, promują przyjaźń i zbliżają ludzi do siebie. Razem zamierzają podbić serca fanów na całym świecie dzięki nowym zestawom LEGO, które przenoszą wyjątkowy świat Sanrio do świata klocków, przedstawiając Hello Kitty oraz inne uwielbiane przez fanów postacie.

Lena Dixen, SVP Global Product Groups w Grupie LEGO, powiedziała:

„Ogromnie się cieszymy, że możemy ogłosić nawiązanie współpracy z firmą Sanrio i po raz pierwszy zaprezentować fanom postacie oraz świat „Hello Kitty and Friends” w zestawach LEGO. Hello Kitty to kultowa postać i światowy fenomen, który od pokoleń przynosi radość. Jej wyjątkowy charakter doskonale współgra z siłą wyobraźni i nieograniczonymi możliwościami zabawy klockami LEGO. Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy przyczynimy się do stworzenia niezapomnianych chwil pełnych radości”.

Wataru Nakatsuka, Senior Managing Director w firmie Sanrio Co., Ltd., powiedział: „Cieszymy się ze współpracy z Grupą LEGO, dzięki której nasze ukochane postacie zyskają nową odsłonę, a fani odkryją je poprzez radość zabawy klockami LEGO. To ważny krok dla firmy Sanrio, która nieustannie dąży do tworzenia wyjątkowych chwil dla ludzi na całym świecie, zgodnie z naszą wizją “One World, Connecting Smiles”. Z niecierpliwością czekamy na to, jak w nadchodzących latach ta współpraca będzie rozbudzać kreatywność i przynosić radość kolejnym pokoleniom”.

Wprowadzona w 1974 roku Hello Kitty stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych postaci na świecie. Jej wizerunek zdobi około 50 000 rodzajów produktów sprzedawanych każdego roku w ponad 130 krajach i regionach. Wraz z innymi postaciami Sanrio, Hello Kitty buduje więź z odbiorcami na całym świecie i wywołuje uśmiech dzięki historiom opowiadanym za pośrednictwem mediów, produktów konsumenckich, treści cyfrowych i angażujących doświadczeń. Dla kolejnych pokoleń fanów pozostaje symbolem przyjaźni, życzliwości i kultury kawaii.

Już w 2027 roku do fanów na całym świecie trafią nowe produkty LEGO® Sanrio.