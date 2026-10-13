Prosty zabieg z tujami na jesień, dzięki któremu w przyszłym roku będą gęstsze i zdrowsze. Jesienny zabieg na tuje w ogrodzie

Twoje tuje, choć wytrzymałe, jesienią są narażone na suszę fizjologiczną i przemarzanie, co może je osłabić przed zimą. Kluczowym zabiegiem w październiku jest intensywne podlewanie oraz kopczykowanie, które skutecznie zabezpieczy korzenie przed mrozem. Nie zapomnij o jesiennym nawożeniu nawozami potasowo-fosforowymi, aby wzmocnić rośliny i zapewnić im bujny wzrost wiosną. Sprawdź, jak proste kroki przed końcem października zagwarantują, że Twoje iglaki przetrwają zimę w doskonałej kondycji!



To najważniejszy zabieg pielęgnacyjny na tuje w październiku. Dzięki temu lepiej przetrwają zimę

Tuje to jedne najpopularniejszych roślin w polskich ogrodach. Iglaki te świetnie sprawdzają jako żywopłot i przez cały rok chronią nas przed spojrzeniami sąsiadów oraz przechodniów. Tuje nie potrzebują specjalistycznej pielęgnacji. Przez cały rok pozostają zielone i dość szybko rosną, nawet kilkadziesiąt centymetrów rocznie, w zależności od odmiany. Zdarza się jednak, że tuje jesienią marnieją i brązowieją. To znak, że potrzebują wzmocnienie. Jeżeli nie zrobisz tego przed zimą, to iglaki mogą poważnie ucierpieć, gdy przyjdą mrozy i spadnie śnieg.

Jednym z podstawowych zbiegów pielęgnacyjnych tui jest podlewanie. Tylko tyle i aż tyle. Wiele osób w sezonie jesienno - zimowym zapomina o regularnej podaży wody dla roślin. W przypadku tui jest to bardzo niebezpieczne. Iglaki narażone są bowiem na zjawisko suszy fizjologicznej. Jest to sytuacja, w której roślina nie jest w stanie pobierać wody z gleby ponieważ ta jest zbyt zmrożona i twarda. Zjawisko suszy fizjologicznej jest szczególnie groźne dla roślin iglastych, takich jak tuje, ponieważ w przeciwieństwie do drzew liściastych, nie zrzucają one igieł na zimę. Oznacza to, że nadal transpirują (odparowują wodę) przez całą zimę, nawet w mroźne dni. Gdy gleba zamarza, system korzeniowy nie jest w stanie pobrać wody, co prowadzi do odwodnienia rośliny, mimo że wokół jest mnóstwo śniegu czy lodu. Dlatego tak kluczowe jest solidne nawodnienie przed nadejściem trwałych mrozów.

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Jesienią należy ze wzmożoną uwagą zadbać o podlewania tui. Najlepiej robić to rankiem lub wieczorem. Trzeba oczywiście śledzić komunikaty pogodowe, aby nie doprowadzić do przelania. Koniec października to świetny czas na wykonanie kopczykowania. Jest to zabieg polegający na rozsypaniu niewielkiego kopczyka wokół korzenie tui. Najczęściej wykorzystuje się do tego igliwie, skoszoną trawę, a także torf. Kopczykowanie to jeden z elementów przygotowań roślin do zimy. Chroni ono korzenie przed przemarzaniem, a także ogranicza parowanie wodu i rozwój chwastów.

Zrób to przed końcem października, a tuje na wiosną lepiej będą rosnąć

Październik to ostatni dzwonek na przeprowadzenie jesiennego nawożenia. Ma ono na celu wzmocnienie rośliny przed zimą. W przypadku tui ważne jest, aby stosować nawozy potasowo - fosforowe. Potas wzmacnia ściany komórkowe roślin, zwiększając ich odporność na mróz i suszę. Fosfor natomiast wspiera rozwój silnego systemu korzeniowego, który jest fundamentem zdrowej rośliny i umożliwia lepsze pobieranie składników odżywczych w przyszłym sezonie. Jesienią unika się podaży azotu, który sztucznie przedłuża okres wegetacji. Eksperci zalecają, aby jesienią stosować nawozy w formie granulowanej, które rozsypuje się wokół korzeni.

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