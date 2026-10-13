Wlej 10 kropli i przetrzyj zapleśniałą ścianę w domu. Wyżre z nich grzyba i jego zalążki, a ściana będzie bez ciemnych nalotów. Sposób na pleśń na ścianie

Jesień i zima to idealny czas dla pleśni na ścianach, która szpeci i szkodzi zdrowiu, szczególnie alergikom.

Zamiast drogiego specjalisty, odkryj prosty domowy płyn, który błyskawicznie usunie grzyba i jego zalążki.

Poznaj przepis na cudowny środek z zaledwie trzech składników, który skutecznie wyczyści Twoje ściany.

Sprawdź, jak łatwo przygotować ten preparat i odzyskaj zdrowe otoczenie w swoim domu!

Sposób na pleśń na ścianie. Domowy płyn z trzech składników wyżre grzyba i jego zalążki

Jesień i zima to czas, który sprzyja rozwojowi pleśni na ścianach w domu. Niestety najczęściej jest to efekt nieprawidłowej wentylacji pomieszczeń i zbyt wysokiej wilgotności powierza. Ciemny nalot wygląda nie tylko nieładnie, ale też brzydko pachnie i może powodować wiele dolegliwości zdrowotnych, zwłaszcza jeśli wśród domowników są alergicy. Dlatego, jeśli zauważysz, że na ścianach pojawiła się pleśń, to natychmiast reaguj. Oczywiście możesz wezwać specjalistę, który usunie grzyba ze ścian i je osuszy. Jednak wcześniej warto wypróbować domowy sposób na pleśń na ścianie, który pomoże w kilka minut pozbyć się wykwitów. Przygotuj płyn przeciwgrzybiczy z trzech składników: wody utlenionej, olejku z drzewa herbacianego oraz zwykłej wody. Pryśnij na ciemne wykwity, a wyżre z nich grzyba i jego zalążki w kilka minut.

Wlej 10 kropli i przetrzyj zapleśniałą ścianę w domu, a nie będzie na niej ciemnych nalotów

Aby przygotować ten domowy płyn na pleśń na ścianie wystarczy wymieszać 3% wodę utlenioną z wodą w proporcjach 1:1 i dodać 10 kropli olejku z drzewa herbacianego. Powstałym preparatem spryskaj miejsca na ścianie, gdzie widzisz wykwity i pozostaw na 20 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować ścianę gąbką lub szczotką i osuszyć, a po pleśni nie będzie śladu.

Jak zapobiegać powstawaniu grzyba na ścianach?

Niestety ze względu na zwiększoną wilgotność powietrza w okresie jesieni i zimy, rzadkie wietrzenie pomieszczeń, grzyb rozwija się na ścianach w okamgnieniu. W zapobieganiu powstawania grzyba na ścianach najważniejsze jest zatem częste wietrzenie pomieszczeń. Należy wymusić cyrkulację powietrza poprzez sprawnie działającą wentylację wywiewną. Warto także ustalić, czy wykwity nie są spowodowane przeciekiem wody, na przykład u sąsiada lub nieszczelnościami w ścianach domu.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie