Gust muzyczny ujawni Twoją osobowość. Naukowcy i astrologowie zgodni. Osoby, które słuchają takiej muzyki zdominują świat. Psychotest na osobowość mówi o ponadprzeciętnej inteligencji

Jak zobaczysz to wideo to przestaniesz potrząsać solniczką. Szef kuchni zdradza ukrytą funkcję solniczki. "Wow, to zmieniło moje życie"

Gust muzyczny a osobowość. Co muzyka, jakiej słuchasz, mówi o Tobie?

Naukowcy odkryli, że gust muzyczny ujawnia osobowość danego człowieka. Okazuje się, że osoby słuchające konkretnych gatunków muzycznych wykazują podobne cechy charakteru i zachowania. Adrian C. North w swoim tekście "Individual Differences in Musical Taste" opublikowanym w "The American Journal of Psychology" opublikował wyniki badań przeprowadzone na grupie ponad 36 tys. osób. Uczestniczy badania ocenili 104 przykłady stylów muzycznych, a następnie uzupełnili model osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae'a. Badanie to wykazało, że osoby słuchające konkretnych gatunków muzycznych łączą te same cechy osobowości. Co ciekawe, często przeczą one stereotypowemu podejściu do słuchaczy danej muzyki.

Zobacz także: Pora roku, w której się urodziłeś zdradzi Twoją sekretną osobowość. Psychotest na osobowość wskazuje, że osoby urodzone o tej porze roku biją innych na głowę w jednej dziedzinie

Co mówi o Tobie ulubiona muzyka?

Muzyka POP

Osoby słuchające pop'u najczęściej są ekstrawertykami. Cechują się szczerością i życiowym optymizmem. Mają wysoką samoocenę i nie boją się konfrontacji z innymi. Nie są zbyt kreatywni, ale nadrabiają to ciężką pracą i sumiennością.

Muzyka RAP i HIP HOP

Wbrew panującemu przekonaniu miłośnicy rapu nie są brutalnymi buntownikami. O wiele częściej są oni bardzo otwarci, tolerancyjni i towarzyscy. Lubią spędzać czas w grupie znajomych i są lubiani przez otoczenia.

Muzyka ROCK

Słuchacze rocka i miłośnicy ciężkich klimatów są delikatni i wrażliwi. Miewają niską samoocenę i łatwo ich zranić. Są empatyczni i zawsze chętni do pomocy potrzebującym.

Muzyka DANCE

Osoby słuchające muzyki tanecznej uwielbiają przygody i nie boją się życia. Są otwarci na nowe znajomości i chętnie spędzają czas w gronie znajomych. Bywa jednak, że są mało delikatni i nie potrafią wczuwać się w emocje innych osób.

Muzyka KLASYCZNA

Miłośnicy klasycznych gatunków cechuje wysoka inteligencja i wrażliwość na piękno. Mają oni racjonalne podejście do życia. Często są jednak samotnikami i łatwo ich urazić.

Sonda Gdzie najczęściej słuchasz muzyki? Na platformach streamingowych (np. Spotify, Tidal) YouTube Na winylu Na różne sposoby!