Jak dbać o drewniane łyżki? Wlej kilka kropel na szmatkę i przetrzyj drewniane przybory kuchenne, będą Ci długo służyć

Żeby drewniane łyżki, wałek do ciasta lub deska do krojenia służyły nam przez długi czas, nie wolno zapominać o odpowiedniej pielęgnacji. Na szczęście nie jest ona zbyt skomplikowana. Ważne jednak, żeby odpowiednio zadbać o te przedmioty zaraz po zakupie.

Jak dbać o drewniane łyżki? Olejowanie to podstawa

Choć coraz częściej drewniane akcesoria kuchenne są zastępowane przez silikonowe, to wiele osób wciąż woli używać tych zrobionych z naturalnych surowców. Zanim jednak użyjemy tych przedmiotów, trzeba je odpowiedni zakonserwować. Po pierwsze trzeba je umyć ręcznie wodą i płynem do naczyń i zostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie natrzeć je oliwą lub olejem i umyć jeszcze raz. Dzięki temu drewno nie będzie chłonęło intensywnych zapachów oraz kolorów pożywienia. Ponadto po każdym użyciu drewnianych akcesoriów trzeba je dokładnie umyć i odstawić do całkowitego wyschnięcia. Ponadto co jakiś czas warto powtarzać olejowanie. Wystarczy kilka kropel oleju spożywczego lub oliwy wylać na bawełnianą szmatkę i przetrzeć drewniane akcesoria kuchenne.

Drewniane łyżki. Dezynfekcja akcesoriów kuchennych

Jednym z naturalnych sposobów dezynfekcji drewnianych łyżek jest zanurzenie ich we wrzątku na 20 minut. Następnie trzeba je osuszyć i zaimpregnować olejem. W przypadku drewnianej deski do krojenia lub stolnicy wystarczy rozsypać na nie grubą warstwę soli, zostawić na noc i zmyć, a następnie zaimpregnować olejem.

