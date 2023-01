Jak szybko wysuszyć pranie zimą? Kozacka sztuczka sprawi, że ubrania będą suche w 2 godziny. Przyda się w deszczowe dni

Jak suszyć pranie w mieszkaniu zimą, aby nie śmierdziało?

Suszenie prania w okresie zimowym, kiedy raczej nie ma szans, aby wyrzucić świeżo uprane rzeczy na powietrze, jest sporym wyzwaniem. Suszarka wolnostojąca zagraca sporą cześć pomieszczenia, a mokre rzeczy sprawiają, że powietrze jest bardzo wilgotne. To z kolei sprawia, że pranie schnie bardzo długo, a nawet zaczyna śmierdzieć stęchlizną. Tego raczej każdy z nas chce uniknąć, dlatego warto zapoznać się z kilkoma zasadami, które pozwolą szybko wysuszyć pranie w mieszkaniu zimą. Jak szybko wysuszyć pranie w domu?

Ustaw pralkę na jak najwyższe obroty, aby pranie dobrze odwirować i pozbyć się z niego jak największej ilości wody. Po wstępnym odwirowaniu mokrych rzeczy, wrzuć do bębna suchy, bawełniany ręcznik i ponownie ustaw pralkę na program wirowania. Rozwieszaj uprane ubrania na suszarce tak, aby zostawiać między nimi odstępy. Warto wieszać je na przykład na co drugim pręcie. Co godzinę przekładaj uprane ubrania na drugą stronę, aby schły równomiernie. Zadbaj o odpowiednią wentylację pomieszczenia, w którym suszysz pranie. Warto uchylić okno i otworzyć drzwi.

Sposób na szybkie wysuszenie prania w domu

Jeśli zależy Ci na szybkim wysuszeniu prania w domu, aby nie śmierdziało, to koniecznie wypróbuj trik, którym podzieliła się pewna internautka na TikToku. Pokazała, jak suszyć uprane ubrania bez suszarki bębnowej. Najpierw rozłóż duży ręcznik i połóż na nim ubranie do wysuszenia. Następnie zwiń ręcznik tak, aby ubranie znalazło się w jego środku. Teraz skręć ręcznik z całej siły od jednego końca do drugiego i na koniec mocno go wykręć. Ubranie rozwieś na suszarce.