Brukselka to skarbnica witamin i mikroelementów dlatego warto jeść ją jesienią i zimą, kiedy dostępność do innych warzyw jest ograniczona. Poza tym teraz jest na nią sezon, a odpowiednio przygotowana smakuje wyśmienicie. Ta mała kapustka wyhodowana w Belgii, jak nie trudno się domyślić, nosi imię na cześć stolicy tego kraju, to prawdopodobnie krzyżówka kapusty i jarmużu. Zazwyczaj brukselkę gotujemy długo, by pozbyć się goryczkowego smaku, co jest sporym błędem. Nie dość, że warzywo traci wtedy soczysty zielony kolor, to jeszcze konsystencja kapustki przypomina raczej błotnistą breję, a wiele osób i tak czuje gorycz. Dlaczego?

Dlaczego brukselka jest gorzka? Winne są geny

Za gorzki smak brukselki odpowiada zawarty w niej fenylotiokarbamid. Natomiast smaki odczuwamy w zależności od związków zawartych w danych potrawach, a także naszej percepcji. Liczba i rodzaj receptorów danego smaku rozmieszona na języku decyduje o tym, jak odczuwamy smak. Jeśli mamy mało receptorów gorzkiego smaku, prawdopodobnie nie wyczujemy goryczy, ale inne nuty brukselki. Według naukowców z Cornwall College połowa ludzi na świecie jest nosicielem mutacji genu, który powoduje, że podwyższoną wrażliwość na gorycz, dlatego mała kapustka zawsze będzie dla nich gorzka, nawet jeśli zastosujemy triki, które mają złagodzić ten smak.

Jak ugotować brukselkę, żeby była smaczna? O jednym musisz pamiętać, a brukselka będzie pysznym dodatkiem do obiadu, a także samodzielnym daniem

Jak wspomniałam wyżej, największą zbrodnią, jakiej większość osób dopuszcza się na brukselce, jest długie gotowanie. Żywa soczysta zieleń listków zmienia się wtedy w szaro-zgniły odcień, a kuchnie, dom i nierzadko nawet całą klatkę schodową wypełnia okrutna woń. To ze względu na uwalniające się związki siarki (podobnie jak przy gotowaniu kalafiora czy brokuła). Dlatego, jeśli zamierzamy gotować brukselkę, to przede wszystkim we wrzącej wodzie, z dodatkiem mleka lub szczypty cynamonu – nie dłużej niż przez 5-6 minut. I koniecznie bez przykrycia. Do gotowania wybierajmy niewielkie główki tej samej wielkości. Jednak brukselkę można także piec oraz smażyć. Ważne jednak, by gotowaniem, pieczeniem lub smażeniem usunąć wierzchnie listki i dokładnie umyć kapustki.

Jak podać brukselkę do obiadu? Przepisy na pyszne dania z brukselki

Jak wspomniałam wyżej, brukselkę można podawać w różnej formie, np. jako dodatek do obiadu, ale także jako samodzielne danie. Kapustka pokrojona w ćwiartki podsmażona na oliwie z czosnkiem z dodatkiem orzechów laskowych i suszonej żurawiny to świetna przekąska albo właśnie składnik obiadu. Brukselka lubi tłuszcz i dym. Plasterki świetnie się łączą się na patelni podczas smażenia z paskami surowej szynki, wędzonym boczkiem, czy guanciale. Możemy dodać do tego szalotkę kruszone chili, skórkę z cytryny lub pomarańczy. A jeśli do smażenia wybierzemy masło, uzupełnieniem niech będą paseczki porów i gałka muszkatołowa albo czosnek i listki szałwii. Brukselka pokrojona w ćwiartki lub połówki jest idealna do pieczenia. Rozrzucona na blasze, zwilżona oliwą, posypana solą i pieprzem, dobrze się czuje sama ze sobą lub w szerszym gronie. Z pokruszonymi orzechami włoskimi, z grzankami, chorizo, różyczkami kalafiora lub też gruszką. Pieczemy krótko, 15-20 minut, w piekarniku rozgrzanym do 200 st. C. Gotowaną brukselkę można także podać z masłem i bułka tartą podobnie jak kalafiora czy fasolkę szparagową. Więcej pomysłów na przygotowanie brukselki znajdziesz TU.

Jak kupić dobrą brukselkę? Na to musisz zwrócić uwagę

Składniki dobrej jakości to często 80 proc. smaku dania, dlatego dobrą brukselkę też trzeba umieć wybrać. Kupujemy więc tylko świeże, jędrne, nieżółknące główki. Idealnie, jeśli uda nam się kupić brukselkę po pierwszych przymrozkach, bo wtedy staje się delikatniejsza i słodsza.

ZOBACZ TEŻ: Rogale świętomarcińskie. Kiedy je się rogale i o co chodzi z tym świętem? Poznaj historię poznańskiej tradycji na Dzień św. Marcina

Sonda Lubisz brukselkę? Tak, uwielbiam Zjem, ale się nie zachwycam Nie, nie znoszę