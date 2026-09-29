Jak ustawić tryb zimowy w oknach krok po kroku? Zrób to, a ciepło nie będzie uciekać z domu

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego sprawdź szczelność okien, by uniknąć strat energii i wzrostu kosztów ogrzewania.

Samodzielny test szczelności za pomocą kartki jest bardzo prosty, a niezbędne regulacje często wykonasz własnoręcznie, oszczędzając na usługach serwisanta.

Dowiedz się, jak w kilku prostych krokach zabezpieczyć dom przed zimnem bez wydawania pieniędzy.

Okna trzeba przygotować na chłodne miesiące

Najwyższy czas, by przed nadejściem przymrozków ocenić stan okien. Wystarczy poświęcić chwilę, by sprawdzić przyleganie skrzydeł do ramy oraz skontrolować zużycie uszczelek. Nawet niewielka nieszczelność, ignorowana latem, w okresie zimowym powoduje wychłodzenie pomieszczeń i zwiększa koszty ogrzewania. W nowszych modelach okien przydatna bywa zmiana ustawień okuć, potocznie określana mianem "trybu zimowego". Zamiast specjalnego przycisku mamy tu do czynienia z prostą regulacją siły docisku ramy.

Przed zimą koniecznie sprawdź szczelność okien

Zanim sięgniesz po narzędzia, upewnij się, czy regulacja w ogóle jest potrzebna. Do tego celu świetnie nadaje się zwykła kartka papieru, którą umieszcza się między oknem a uszczelką. Następnie zamknij skrzydło i pociągnij za papier – jeśli wyślizgnie się bez problemu, docisk wymaga poprawy. Z kolei jeśli odczuwasz wyraźny opór, okno jest szczelne. Taki sprawdzian warto wykonać w kilku różnych miejscach ramy, ponieważ nieszczelności potrafią występować tylko punktowo.

Jak ustawić okno na zimę?

W przypadku posiadania okien z funkcją regulacji, warto zlokalizować rolki ryglujące na krawędzi skrzydła. Zmieniając ich położenie, wpływamy bezpośrednio na siłę docisku. Zawsze należy kierować się wskazówkami z instrukcji obsługi danego producenta, zanim przystąpi się do manipulacji przy pomocy kluczy. Pamiętaj też o umiarze, bowiem zbyt silne dociśnięcie może skutkować szybszym niszczeniem uszczelek i przeciążeniem samych okuć.

Na to też zwróć uwagę przed zimą

Przy okazji regulacji okien wyczyść uszczelki z zabrudzeń i uważnie się im przyjrzyj. Jeśli zauważysz na nich pęknięcia lub deformacje, sama zmiana docisku nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, konieczna będzie ich wymiana. Sprawne i czyste uszczelki w połączeniu z odpowiednio ustawionymi okuciami to gwarancja wyższego komfortu termicznego. Taki przegląd najlepiej wykonać jeszcze przed nastaniem siarczystych mrozów.

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