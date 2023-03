Jak w kilka sekund wyczyścić lodówkę? Pomoże Ci w tym sekretny składnik ze spiżarni. Lodówka będzie czysta i bez brzydkich zapachów

Przydatne sposoby na czyszczenie lodówki! W ten sposób ją umyjesz i pozbędziesz się brzydkich zapachów

Powiedzmy sobie szczerze, czyszczenie lodówki to czynność, o której często zapominamy. To ogromny błąd, w końcu w lodówce przechowujemy żywność i każdy znajdujący się w niej brud może przedostać się do naszego jedzenia. Jak zatem myć lodówkę, by nie zajmowało to wiele czasu i by była ona czysta? Czyszczenie lodówki wbrew pozorom nie jest trudne. Pamiętaj, by zawsze przez myciem ją opróżnić. To samego czyszczeni wystarczy woda i płyn do naczyń.

Zobacz także: Przyniosła meble ze śmietnika, odnowiła i urządziła nimi całe mieszkanie. Wydała grosze, a efekt powala

Genialny trik na czyszczenie lodówki. Niezastąpiony ocet

Jeżeli chcesz, by Twoja lodówka była jeszcze czystsza to wypróbuj sposób z octem. Trik ten zapobiega także powstawaniu pleśni w lodówce. Wymieszaj 3 szklanki letniej wody z 1 szklanką octu. Czyszczenie lodówki zaczynaj zawsze od górnych półek, a trudno dostępne miejsca wymyj patyczkami do uszu.

Jak pozbyć się brzydkich zapachów z lodówki? Przydatne wskazówki

Zdarza się, że pomimo regularnego czyszczenia brzydkie zapachy przesiąkają i pozostają przez długi czas w lodówce. Aby się ich pozbyć możesz wykorzystać naturalne pochłaniacze brzydkich zapachów. Posłużyć Ci mogą między innymi ziarenka kawy. Postaw miskę ze zmieloną kawą w lodówce i wymieniaj raz na dwa tygodnie. Brzydkie zapachy wyeliminują także cytrusy, a w szczególności pomarańcze i cytryny. Włóż przekrojony owoc do lodówki, a po jej otwarciu przywita Cię piękny, cytrusowy zapach.

Sonda Stosujesz domowe środki podczas porządków? Tak Nie