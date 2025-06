Jak wybrać dobrego wykonawcę?

1. Unikaj akwizytorów

Dzisiaj podrobienie jakiegoś logo czy ulotki nie stanowi żadnego problemu. Ktoś może ci pokazywać swoją ofertę opatrzoną znakiem programu Czyste Powietrze, albo logo NFOŚiGW, ale to nie będzie prawda. Nie daj się złapać na żadne gratisy, 100 proc. dotacji bez kosztów własnych, gdzie firmy wymagają od ciebie szybkiej decyzji i podpisania umowy. Uważaj na firmy, które mają odległą siedzibę i szybkie terminy realizacji. Nie daj się zwieść tłumaczeniom, że musisz ponieść dodatkowe koszty za wydłużenie terminu gwarancji czy serwisu posprzedażowego.

2. Doświadczona firma

Korzystając z dotacji z programu Czyste Powietrze – w przypadku zaliczki – nie możesz skorzystać z usług dowolnej firmy. Program nakłada warunki, które mają cię chronić:

wykonawca musi działać co najmniej rok na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych, albo

mieć doświadczenie w realizacji co najmniej 15 inwestycji dla beneficjentów w programie Czyste Powietrze.

Bez prefinansowania możesz wybrać dowolnego wykonawcę, ale warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie i jakość usług.

3. Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM)

Jeśli sięgasz po dotację z Czystego Powietrza np. na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet, to urządzenie które kupujesz musi być wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (listę ZUM). Listę prowadzą specjaliści Instytutu Ochrony Środowiska -Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) (lista-zum.ios.edu.pl).

4. Okres trwałości co najmniej przez 5 lat

Przypominamy, że okres trwałości w programie Czyste Powietrze to 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. Oznacza to, że przez ten czas musisz utrzymać zamontowane urządzenia, instalacje i materiały – chyba, że są wadliwe -oraz przestrzegać zasad programu. W tym czasie też możesz spodziewać się kontroli.

5. Wypytaj wykonawcę zanim zdecydujesz się na współpracę

Jak długo działa na rynku?

Na jakim terenie świadczy usługi i gdzie znajduje się siedziba firmy?

Czy ma referencje i może pokazać wcześniejsze realizacje podobne do twojej, szczególnie te wykonywane w ramach programu Czyste Powietrze?

Czy ma wymagane licencje lub certyfikaty do wykonywania prac, które mają być zrealizowane?

Czy proponowane ci źródło ciepła jest na liście ZUM (obowiązkowo dla pomp ciepła i kotłów biomasowych)?

Czy do remontu będą używane materiały spełniające wymagania programu, np. współczynnik przenikania ciepła w przypadku nowych okien i drzwi, czy parametry ocieplenia? Uwaga: to powinno wprost wynikać z obowiązkowego audytu energetycznego.

Jaki jest okres gwarancji na wykonane prace?

Co obejmuje gwarancja: tylko robociznę, czy również materiały?

Czy prace serwisowe są płatne? Jeśli tak, to jakie to koszty?

Jak wygląda proces zgłaszania reklamacji i serwisu w przypadku problemów?

i Autor: materiały prasowe

6. Spisz umowę z wykonawcą

Umowa z wykonawcą powinna być spisana. Ustne ustalenia są trudniejsze do egzekwowania, jeśli pojawią się problemy. W przypadku dotacji z zaliczką, warto skorzystać z gotowego wzoru umowy, który znajdziesz m.in. na stronie internetowej każdego z 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Możesz poprosić o ten wzór również pracownika w gminie. Nalegaj na zapisy szczegółów w umowie, obejmujące wszystkie ważne elementy: zakres prac, terminy, harmonogram płatności, materiały, parametry urządzeń (a nawet model i moc) oraz gwarancje. Unikaj podpisywania dokumentów „od ręki”. Spokojnie przeczytaj umowę. Pytaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, poradź się urzędnika w gminie. Nie podpisuj dokumentów z pustymi miejscami do późniejszego wypełnienia. Nie podpisuj umów, w których wskazano tylko ogólną kwotę przedsięwzięcia, a zakres umowy „ma być uzupełniany, np. na podstawie audytu”. Pamiętaj, że każda zmiana umowy powinna wymagać formy aneksu, pod którym podpiszą się obie strony. Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz udzielić pełnomocnictwa, to zdecyduj się na kogoś bliskiego i zaufanego, a nie np. pracownika wykonawcy.

UWAGA!

Zgodnie z przepisami masz możliwość odstąpienia od umowy zawartej podczas wizyty akwizytora w twoim domu. Wystarczy złożyć do takiej firmy formularz odstąpienia od umowy w terminie 30 dni (stosowane zapisy w tym zakresie zostały umieszczone we wzorze umowy z wykonawcą udostępnionym w ramach programu Czyste Powietrze). Znajdziesz je na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl Możesz poprosić o taki wzór urzędnika w gminie, który Ci do tej pory pomagał.

Warto pamiętać

Dokumentuj każdy etap współpracy: zapisuj korespondencję, rób zdjęcia z postępów prac i zbieraj wszystkie dokumenty (umowy, protokoły odbioru prac wykonawcy, faktury i inne).