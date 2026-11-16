Jasnobrązowe plamy na skórze dziecka. Kiedy ich liczba powinna niepokoić?

Jedna lub dwie jasnobrązowe plamy często nie są powodem do niepokoju

Sześć lub więcej plam może być jednym z kryteriów wykorzystywanych w diagnostyce neurofibromatozy typu 1

U dzieci przed dojrzewaniem znaczenie mają plamy większe niż 5 milimetrów

Warto zwrócić uwagę na piegi pod pachami i w pachwinach oraz na występowanie NF1 w rodzinie

Królowe Matki odc. 7 - nauka literek

Jak wyglądają plamy café-au-lait u dziecka?

Plamy café-au-lait to jasnobrązowe, płaskie zmiany o wyraźnych granicach. Mogą być okrągłe lub owalne, a ich kolor przypomina kawę z mlekiem. Na ciemniejszej skórze mogą być mniej widoczne. Część dzieci ma je od urodzenia, u innych stają się widoczne we wczesnym dzieciństwie.

Jedna lub dwie podobne plamy najczęściej nie świadczą o chorobie. Takie plamy nie są zakaźne, nie powstają przez zaniedbanie pielęgnacji i zwykle nie wymagają leczenia. Jeśli plama przypomina siniak, łuszczy się, boli lub krwawi, pokaż ją lekarzowi. Trzeba wtedy sprawdzić, czy rzeczywiście jest plamą barwnikową.

Kiedy liczba plam café-au-lait wymaga konsultacji?

Sygnałem do konsultacji jest sześć lub więcej plam café-au-lait. U dziecka przed okresem dojrzewania bierze się pod uwagę plamy o średnicy większej niż 5 mm, a po okresie dojrzewania większej niż 15 mm. Nie chodzi o sumowanie wszystkich drobnych przebarwień czy piegów, lecz o podobne, płaskie plamy o charakterystycznym wyglądzie.

Taka liczba plam jest jednym z kryteriów wykorzystywanych w diagnostyce neurofibromatozy typu 1, w skrócie NF1. To choroba genetyczna. Same plamy nie wystarczają jednak do postawienia diagnozy u dziecka, które nie ma rodzica z potwierdzonym NF1. Plamy mogą występować także u dzieci bez NF1 oraz w przebiegu innych, rzadkich chorób genetycznych. Dlatego pediatra ocenia nie tylko ich liczbę, lecz także inne objawy i zdrowie dziecka.

Plamy café-au-lait i objawy, na które warto zwrócić uwagę

Gdy dziecko ma wiele plam, pediatra obejrzy jego skórę i zapyta o zdrowie dziecka oraz występowanie NF1 w rodzinie. W przypadku NF1 znaczenie mogą mieć także drobne piegi pod pachami lub w pachwinach. Zwykle pojawiają się później niż plamy café-au-lait. Znaczenie może mieć także rozpoznanie NF1 u rodzica lub rodzeństwa.

Lekarz zwróci uwagę również na wzrok, rozwój, budowę kości i ewentualne nietypowe guzki skóry lub tkanki podskórnej. Nie oznacza to, że trudności w nauce, ból głowy lub znamię zawsze są objawami NF1. Dopiero zestawienie tych informacji pozwala ocenić, czy wystarczy obserwacja, czy dziecko powinno trafić do dermatologa, genetyka lub okulisty.

Co zrobić, gdy pojawiają się kolejne plamy na skórze dziecka?

Jeśli dziecko ma sześć lub więcej plam, pojawiają się kolejne zmiany albo w rodzinie występuje NF1, umów wizytę u pediatry. Nie trzeba czekać, aż dziecko będzie starsze, ale zwykle nie jest to powód do pilnej wizyty na izbie przyjęć. Przed wizytą zapisz, kiedy zauważyłeś plamy i czy z czasem pojawiają się kolejne albo zmienia się ich wielkość.

Zrób zdjęcia plam w dobrym świetle i zapisz datę ich wykonania. Możesz też orientacyjnie zmierzyć linijką średnicę każdej plamy. Nie próbuj rozjaśniać ich domowymi preparatami ani kontrolować skóry codziennie, bo nie pomaga to w ocenie sytuacji. Najważniejsze jest policzenie plam o podobnym wyglądzie i pokazanie ich pediatrze podczas planowanej wizyty.

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