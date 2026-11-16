Zimą postaw na parapecie. Eksperci wskazują, że to poprawi życie wszystkich domowników. Jakie rośliny doniczkowe sprawdzą się na problemy z powietrzem w mieszkaniu?

Sezon grzewczy to wyzwanie dla jakości powietrza w domu – od przesuszenia śluzówek po nadmierną wilgoć sprzyjającą pleśni.

Rośliny doniczkowe, takie jak paprotki i fikusy, skutecznie regulują wilgotność, a sansewieria jest mistrzem w pochłanianiu toksyn z powietrza.

Dowiedz się, które gatunki kwiatów stworzą idealny mikroklimat w Twoim mieszkaniu i jak łatwo poprawisz komfort życia.

Wpływ kwiatów doniczkowych na powietrze w okresie grzewczym

Kwiaty doniczkowe mogą mieć ogromny wpływ na jakość powietrza w domu. Jest to szczególnie znaczące w okresie jesienno-zimowym, gdy trwa sezon grzewczy. Nagrzane grzejniki oraz wysoka różnica temperatur pomiędzy tym, co na zewnątrz, a ciepłymi słowami sprawiają, że powietrze w mieszkaniu może wariować. Przede wszystkim dotyczy to nawilżenia powietrza. Można powiedzieć, że w sezonie grzewczym mieszkania Polaków dzielą się na dwie grupy. Tych z nadmiernie wysuszonym powietrzem i tych, którzy zmagają się z wysoką wilgocią. Eksperci wskazują, że prawidłowe wartości nawilżenia powietrza wynoszą od 40 do 60 proc. Poniżej powietrza jest suche, co wpływa na błony śluzowe. Suche powietrze wysusza gardło, śluzówki, a także skórę. Sprawia, że staje się one szorstka i podatna na podrażnienia. Nadmierna wilgoć z kolei może powodować infekcje górnych dróg oddechowych, a także sprzyjać pojawieniu się pleśni w mieszkaniu. Niewiele osób wie, że rośliny doniczkowe mogą pomóc w zapewnieniu odpowiednich warunków w mieszkaniu. Tworzą one mikroklimat, który znacząco wpływa na jakość powietrza. Paprotki oraz skrzydłokwiaty mogą zmniejszać poziom wilgoci. Rośliny te pobierają wodę poprzez płaszczyznę swoich liści. Dzięki temu mogą całkiem skutecznie zmniejszyć wilgoć wokół. Warto je stawiać tam, gdzie panuje wysoka wilgotność, czyli w łazience lub obok zaparowanych okien. Na suche powietrze z kolei pomogą kwiaty o długich, wąskich liściach. To właśnie one oddają najwięcej wody w procesie transpiracji. To między innymi fikus oraz palma Areka. Dodatkowo wiele roślin doniczkowych pochłania z powietrza toksyny, co jest szczególnie ważne w okresie grzewczym. Jeżeli zależy Ci na jak najlepszej filtracji powietrza postaw na sansewierię. Według badań NASA jest to kwiat, który najlepiej radzi sobie z toksynami w otoczeniu. Badanie NASA Clean Air Study, przeprowadzone w latach 80., zrewolucjonizowało myślenie o roślinach. Naukowcy zidentyfikowali, że niektóre rośliny doniczkowe efektywnie usuwają z powietrza popularne toksyny, takie jak benzen (obecny w farbach, klejach, detergentach), formaldehyd (meble, dywany, papierosy) czy trichloroetylen (rozpuszczalniki, środki czyszczące).

Czy kwiaty doniczkowe mogą wpłynąć na temperaturę w mieszkaniu?

Same rośliny doniczkowe nie zmieniają temperatury w pomieszczeniach, ale mogą wpłynąć na cały mikroklimat. Oznacza to, że latem rośliny mogą delikatnie obniżać temperaturę. Parowanie wody z liści pochłania bowiem energię cieplną z powietrza. Zimą kwiaty mogą dawać poczucie ciepła nawilżając powietrze. Wilgotne powietrze jest bowiem odczuwalne przez skórę jako cieplejsze.

Aby zmaksymalizować pozytywny wpływ roślin na mikroklimat w Twoim domu, pamiętaj o kilku zasadach. Regularnie przecieraj liście roślin z kurzu – zanieczyszczenia blokują pory, przez które roślina transpiruje i oddycha. Grupuj rośliny razem, zwłaszcza te nawilżające powietrze, ponieważ tworzy to lokalny, bardziej wilgotny mikroklimat. Odpowiednie podlewanie jest również kluczowe: rośliny potrzebują wody, by transpirować, ale nadmierne podlewanie może prowadzić do gnicia korzeni i niezdrowego środowiska.

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