Rośliny cebulowe, które warto posadzić już teraz. Zakwitną w ogrodzie jako pierwsze po zimie

Jesienne miesiące stanowią optymalny moment na umieszczanie w gruncie roślin cebulowych, które potrzebują okresu chłodu do wiosennego kwitnienia .

. Wśród najwcześniej rozwijających się okazów prym wiodą przebiśniegi, krokusy, cebulice oraz ranniki zimowe, natomiast nieco później w ogrodzie pojawiają się tulipany, narcyzy i szafirki .

. Cebulki wymagają przepuszczalnego podłoża oraz stanowiska dobranego do konkretnego gatunku, przy czym prace należy bezwzględnie zakończyć przed trwałym zamarznięciem gruntu .

. Po zakończeniu sadzenia w suchej ziemi rośliny trzeba podlać i ewentualnie zabezpieczyć lekką ściółką przed mrozem, a same rabaty warto wyraźnie oznaczyć dla bezpieczeństwa podczas kolejnych prac.

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Jakie rośliny cebulowe posadzić jesienią w ogrodzie?

W czołówce najchętniej wybieranych jesienią roślin cebulowych znajdują się krokusy. W zależności od panującej aury oraz wybranej odmiany, ich barwne pąki rozchylają się już pod koniec zimy albo na samym początku wiosny. Ogrodnicy mają do dyspozycji warianty białe, żółte, fioletowe oraz pasiaste. Kwiaty te znakomicie wyglądają wzdłuż alejek, na skalniakach i trawnikach, zwłaszcza kiedy zostaną posadzone w większych skupiskach.

Dobrym rozwiązaniem są także przebiśniegi, zaliczane do grona najwcześniej kwitnących bylin ogrodowych. Ich drobne, białe pąki potrafią przebić się przez glebę mimo utrzymujących się niskich temperatur. Ciekawą propozycję stanowią również formujące wiosną małe, niebieskie kępy cebulice oraz ranniki zimowe o mocnych, żółtych barwach. Nieco później przychodzi pora na kwitnienie tulipanów, narcyzów i szafirków.

Terminy sadzenia roślin cebulowych przed zimą

Chociaż przeważającą część kwitnących wiosną gatunków cebulowych umieszcza się w ziemi jesienią, konkretna data zależy od danej rośliny. Krokusy, narcyzy oraz tulipany trafiają do gruntu zazwyczaj we wrześniu i październiku, a dobra pogoda pozwala na ich sadzenie nawet w listopadzie. Kluczowe jest wyrobienie się z pracami, zanim gleba zamarznie na stałe. Z kolei przebiśniegi i wybrane inne okazy wymagają wcześniejszego terminu z uwagi na odmienne preferencje dotyczące przechowywania cebulek.

W planach ogrodowych należy uwzględnić wspomniane przebiśniegi, które otwierają sezon jako jedne z pierwszych roślin. Nawet przy niesprzyjającej, chłodnej aurze z ziemi wyrastają ich subtelne, białe kwiaty. Warto postawić ponadto na tworzące wiosną niebieskie grupy cebulice i wyróżniające się intensywną żółcią ranniki zimowe. W dalszej kolejności na rabatach rozwijają się szafirki, tulipany oraz narcyzy.

Jak prawidłowo sadzić rośliny cebulowe do gruntu?

Przed przystąpieniem do prac ziemnych trzeba znaleźć miejsce odpowiadające wymogom danego gatunku. Przeważająca część roślin cebulowych preferuje przepuszczalne podłoże oraz słoneczne bądź lekko zacienione stanowiska. Należy unikać terenów, na których długo zalega woda, gdyż takie warunki prowadzą do gnicia cebulek. O głębokości umieszczenia w glebie decyduje rozmiar materiału oraz gatunek, więc najbezpieczniej stosować się do instrukcji z opakowania.

Jak zabezpieczyć rośliny cebulowe przed zimowymi mrozami?

Jeżeli ziemia podczas prac jest przesuszona, posadzone cebulki należy ostrożnie podlać, unikając przy tym przelania podłoża. Na terenach otwartych na działanie silnego mrozu dobrym pomysłem jest zabezpieczenie rabat cienką warstwą ściółki z suchych liści albo kory. Taki zabieg skutecznie chroni grunt i minimalizuje ryzyko nagłych skoków temperatury.

Dobrze jest także wyraźnie zaznaczyć punkty, w których zakopano rośliny. Uchroni to cebulki przed przypadkowym zniszczeniem w trakcie kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodzie. Zestawienie ze sobą kilku odmian różniących się porą kwitnienia sprawi, że przydomowa przestrzeń będzie systematycznie zmieniać barwy od schyłku zimy aż do późnych tygodni wiosennych.