Metoda 1+1 zabije wszystkie ziemiórki. Unicestwi zarówno larwy, jak i muszki. Jak pozbyć się czarnych muszek latających wokół kwiatów doniczkowych? Uwolnij rośliny od ziemiórek

Ziemiórki to małe czarne muszki, które jesienią i zimą często atakują domowe rośliny, wylęgając się w ziemi doniczkowej i uszkadzając je. Choć dorosłe osobniki są niegroźne, ich larwy niszczą korzenie i przenoszą patogeny, prowadząc do marnienia kwiatów. Poznaj rewolucyjną metodę "1+1", która łączy pułapki na dorosłe muszki z domowym eliksirem czosnkowym, by raz na zawsze pozbyć się problemu.



Jak rozpoznać ziemiórki?

Początek jesieni i sezony grzewczego to okres, w którym do naszych domów próbują się przedostać wszelkiego rodzaju owady. Wiele osób w tym okresie zmaga się z prawdziwą plaga much, które niemalże całymi grupami wlatują przez otwarte okna, drzwi, a nawet kraki wentylacyjne. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie małe muszki pojawiają się w naszym domu z zewnątrz. Ziemiórki to niewielkie, czarne muszki, które najczęściej wylęgają się i żerują w ziemi doniczkowej. Do domów najczęściej trafiają właśnie z zanieczyszczoną ziemią doniczkową. Łatwo je rozpoznać po ty, że najczęściej wylatają właśnie spomiędzy liści i łodyg kwiatów. Ziemiórki są niewielkie i zazwyczaj osiągają długość maksymalnie 6 mm. Żerują cały rok, jednak najbardziej intensywnie jesienią i zimą, gdy ziemia doniczkowa jest bardziej wilgotna i rzadziej wysycha. Jak w przypadku wielu innych szkodników dorosłe osobniki nie stanowią zagrożenia. Powodem do niepokoju są natomiast larwy wykluwające się w ziemi. Uszkadzają one delikatne komórki roślin, a także mogą przenosić groźne patogeny grzybowe. Zaatakowane kwiaty gorzej rosną i kwitną. W efekcie z czasem zaczynają poważnie marnieć.

Zrób to, a wytępisz wszystkie ziemiórki. Jak się pozbyć czarnych muszek z kwiatów?

Metoda 1+1 to najskuteczniejsza broń w walce z ziemiórkami. Opiera się ona na połączeniu dwóch metoda. Pierwsza, mechaniczna usuwa dorosłe osobniki ziemiórek, a druga, chemiczna unicestwia larwy. Wokół doniczki rozłóż klejące pułapki. To podobna technika, jak w przypadku moli spożywczych. Dorosłe ziemiórki przykleją się do powierzchni i umrą. Jeżeli nie masz tego rodzaju pułapek dobrze sprawdzi się także tektura posmarowana gęstym miodem. Jest on klejący i doskonale więzi małe muszki. W kolejnym kroku należy pozbyć się larw żerujących w ziemi. Tutaj z pomocą przyjdzie czosnek. Dokładnie posiadaj 5 ząbków czosnku i zalej 1 litrem wrzącej wody. Całość odstaw na jeden dzień, a następnie przefiltruj. tak przygotowaną mieszanką podlewaj zainfekowane roślin raz w tygodniu. Czosnek działa niczym naturalny antybiotyk i skutecznie ogranicza namnażanie się larw ziemiórek z glebie. Z czasem wyeliminuje całą kolonię, a Twoje rośliny będą wolne.

Oprócz czosnku, w walce z larwami ziemiórek skuteczna może okazać się również ziemia okrzemkowa. To naturalny, sypki proszek pochodzenia mineralnego, który rozsypany na wierzchniej warstwie ziemi doniczkowej działa jak fizyczna bariera. Ostre krawędzie mikrocząsteczek ziemi okrzemkowej uszkadzają pancerze larw, prowadząc do ich odwodnienia i śmierci. Jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt domowych, a jednocześnie stanowi ekologiczną alternatywę dla chemicznych środków.

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