Wciśnij 1 do doniczki, a wytępisz ziemiórki z rośliny co do jednej. Zadziała na latające muszki i ich larwy w ziemi. Naturalny sposób na ziemiórki

Latające muszki nad roślinami to znak, że Twoje domowe kwiaty atakują ziemiórki, które niszczą korzenie i osłabiają uprawy.

Odkryj zaskakująco prosty, naturalny sposób na całkowite wytępienie tych szkodników: wystarczy jeden ząbekw doniczce lub specjalny napar.

Nie pozwól, aby ziemiórki zrujnowały Twoją zieloną oazę – poznaj ten sprawdzony trik i dowiedz się, jak skutecznie chronić swoje rośliny.

Wciśnij 1 do doniczki, a wytępisz ziemiórki z rośliny co do jednej

Najczęściej orientujemy się, że w naszych roślinach zadomowiły się ziemiórki, kiedy podczas podlewania nad ziemią zaczynają unosić się chmary małych muszek. Ziemiórki, a właściwie ich larwy, uwielbiają wilgotne środowisko bogate w materię organiczną. Dorosłe osobniki latają wokół rośliny i z łatwością przenoszą się na kolejne kwiaty w domu. Z kolei larwy ziemiórek najczęściej żerują w wilgotnej ziemi, w pobliżu korzeni roślin doniczkowych, skąd pobierają niezbędną dla siebie materię organiczną. Z czasem roślina słabnie i marnieje. Najgorsze jest to, że naprawdę ciężko się ich pozbyć, gdyż nie da się ocenić, w ilu roślinach doniczkowych się rozwijają. Dlatego tak ważna jest szybka reakcja, aby zminimalizować straty wyrządzone przez te małe szkodniki. I choć walka z plagą ziemiórek w roślinach doniczkowych jest ciężka, to na szczęście kompleksowe działanie i nasza szybka reakcja są w stanie zlikwidować problem i ocalić rośliny. Jednym z takich sposobów na ziemiórki jest czosnek.

Naturalny sposób na ziemiórki. Czosnek

Jednym z najczęściej polecanych i do tego naturalnych sposobów na ziemiórki w doniczce jest czosnek. Można go zastosować na dwa sposoby. Obierz jeden ząbek czosnku i zakop go w doniczce zaatakowanej przez szkodniki rośliny. Po kilku dniach ziemiórki znikną, gdyż to zapach czosnku skutecznie odstrasza dorosłe muszki od składania kolejnych jaj w takiej ziemi.

Jak pozbyć się ziemiórek z roślin doniczkowych?

Kolejnym godnym polecenia sposobem na zwalczenie ziemiórek jest napar z czosnku. Wystarczy, że rozgnieciesz główkę czosnku i zalejesz ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj, aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody. Ziemiórki znikną raz na zawsze.

Zapobieganie ziemiórkom. Ważne zasady

Do zwalczania ziemiórek w domu można oczywiście zastosować środki dostępne w sklepach ogrodniczych. Jeśli chcesz uniknąć ziemiórek w roślinach, to zadbaj o to, aby sadzić je w ziemi przewiewnej i porowatej. Najlepiej jest także podlewać kwiaty od spodu, aby górna warstwa ziemi pozostawała sucha. I co najważniejsze - ziemię do roślin kupuj w zaufanych sklepach ogrodniczych.

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