„Mam dwójkę dzieci, ratujcie nas!”. Dramatyczne chwile po katastrofie pociągu

Piotr Lis
Piotr Lis
Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
Zuzanna Sekuła
2026-09-10 10:21

Chwilę wcześniej wykonywała swoją pracę, sprawdzając bilety pasażerów. Nagle wybuchł kompletny chaos. Pociąg przechylił się na jedną stronę. Wszyscy zaczęli upadać, niektórzy uciekać. Wśród nich była przerażona kontrolerka biletów, która w pierwszych chwilach po zderzeniu miała krzyczeć, że ma dwójkę dzieci. Katastrofa na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych zamieniła zwykłą podróż w dramat, którego pasażerowie długo nie zapomną.

Pociąg PKP Intercity jechał przez Sokolniki Suche, gdy doszło do zderzenia z ciężarówką. W jednej chwili spokojna podróż zamieniła się w walkę o wydostanie się z uszkodzonych wagonów i pomoc rannym. Wśród pasażerów była również kontrolerka biletów. W momencie katastrofy ogarnęło ją przerażenie. Kobieta krzyczała, że ma dwójkę dzieci.

Mam dwójkę dzieci! − miała wołać w dramatycznych chwilach po zderzeniu.

W tym momencie nikt nie wiedział jeszcze, jak poważne są zniszczenia i ile osób zostało rannych. Wagonami wstrząsnęło potężne uderzenie. Pasażerowie próbowali zorientować się, co właściwie się stało. Jedni szukali wyjścia, inni swoich bliskich, a jeszcze inni od razu ruszyli do rannych.

Wszystko wydarzyło się w jednej chwili

Jedną z osób, która zapamiętała pierwsze sekundy po katastrofie, jest pani Beata. Kobieta ma doświadczenie jako opiekun medyczny. − Siedziałam w ostatnim wagonie, piłam kawę i nagle usłyszałam huk. I za chwileczkę zobaczyłam ogień w rowie − relacjonuje.

Pociąg zatrzymał się, a kobieta poczuła, że wagon przechyla się na prawą stronę. − Torba mi spadła na głowę, a ja uciekłam na lewą stronę − opowiada.

W takich warunkach trudno było zachować spokój. Pasażerowie nie wiedzieli, czy mogą bezpiecznie opuścić wagony. W środku były osoby potrzebujące pomocy.

Pani Beata szybko zajęła się jedną z kobiet, która miała problemy z oddychaniem. − Zrobiłam tam pewne takie poczynania, żeby jej ulżyć − mówi.

Kiedy udało się wydostać z pociągu, zobaczyła skalę zniszczeń. − Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł − wspomina.

Wśród poszkodowanych znalazła się siostra zakonna z bardzo poważnym urazem nogi. Pasażerowie próbowali zatamować krwawienie, zanim na miejsce dotarli ratownicy.

Co wydarzyło się na przejeździe?

Katastrofa miała miejsce w środę (9 września) na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Pociąg PKP Intercity zderzył się tam z ciężarówką. Teraz śledczy muszą dokładnie ustalić, dlaczego samochód ciężarowy znalazł się na przejeździe w momencie, gdy nadjeżdżał pociąg.

Kluczowe będą ustalenia dotyczące zachowania kierowcy oraz analiza zabezpieczonych materiałów, w tym monitoringu, jeśli został zarejestrowany moment zdarzenia.

Zniszczony pociąg i przewrócona lokomotywa na torowisku. O katastrofie w Sokolnikach Suchych przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 100
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATASTROFA KOLEJOWA