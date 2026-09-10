Kolejna tragedia na torach. Jedna osoba nie żyje

Śmiertelne potrącenie na Choszczówce

Do tragedii doszło w czwartek, 10 września, około godz. 8.15 na linii kolejowej nr 9 w rejonie stacji Warszawa Choszczówka. Policja potwierdza, że mężczyzna wtargnął na tory w miejscu niedozwolonym i został śmiertelnie potrącony przez pociąg PKP Intercity jadący z Gdyni do Krakowa.

Składem podróżowało około 300 osób. Na miejsce podstawiono inny pociąg, do którego przesadzani są pasażerowie. Dzięki temu będą mogli kontynuować podróż.

– W tej chwili policja prowadzi na miejscu działania pod nadzorem prokuratury – przekazał nam funkcjonariusz Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Śledczy starają się teraz ustalić tożsamość zmarłego oraz wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii.

Duże utrudnienia. Mogą potrwać kilka godzin

Wypadek spowodował poważne utrudnienia na trasie między Warszawą a Legionowem. Ruch pociągów odbywa się obecnie po sąsiednim torze.

– W tej chwili pociągi przejeżdżają po sąsiednim torze. Opóźnienia sięgają około 40 minut. Niestety utrudnienia mogą potrwać do kilku godzin – przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z Zespołu Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

To druga śmiertelna tragedia na mazowieckich torach w ciągu niespełna doby. W środę w Sokolnikach Suchych pociąg Intercity „Koziołek” relacji Lublin Główny–Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką. Skład wykoleił się, a jedna z pasażerek zmarła.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowi