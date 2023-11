Jeden trik z grzejnikiem, który pomoże obniżyć Ci rachunki za ogrzewanie. Tysiące osób płacą więcej za ogrzewanie przez ten jeden błąd

Zrób z grzejnikiem, a Twoje rachunki za ogrzewanie zmaleją

Zapowietrzony grzejnik nie tylko nie daje ciepła, ale także może zniszczyć całą instalację. Większości osób zapowietrzony grzejnik kojarzy się z takim, który nie działa i dziwnie bulgocze. Nie zawsze to jednak prawda. Grzejnik może zapowietrzyć się częściowo co sprawia, że domownicy mogą przez dłuższy czas nie zauważyć, że nie działa on prawidłowo. Zapowietrzony częściowo kaloryfer będzie ciepły na górze, ale zimny na dole. Będzie dawał on mniej ciepła, przy takim samym poborze energii. W efekcie będziemy jeszcze bardziej rozkręcali kaloryfery, a tym samym rachunki za ogrzewanie wzrosną. Grzejniki powinno się odpowietrzać przed sezonem grzewczym, jednak często wtedy problem nie jest zauważany. Jeżeli jesienią i zimą zorientujesz się, że Twój kaloryfer jest zapowietrzony, to możesz go bez problemu odpowietrzyć. Bez względu na to, jaki masz rodzaj grzejnika, zawsze przed odpowietrzeniem ustaw głowicę termostatyczną na pozycji zamkniętej i poczekaj aż kaloryfer ostygnie.

Zobacz także: Posyp tym dywan, a będzie jak nowy. Prosty trik na pranie dywanów na sucho. Wypierze się praktycznie sam

Jak odpowietrzyć kaloryfer?

Pod zaworem ustaw miskę z wodą.

Powolnym ruchem odkręć zawór odpowietrzający(konieczny do tego będzie śrubokręt). Zacznie się wylewać woda. Strumień będzie przerywany i bulgoczący.

Kiedy strumień wody się ustabilizuje zakręć zawór.

Jak odpowietrzyć kaloryfer żeberkowy żeliwny?

Pod zaworem ustaw miskę.

Odkręć zawór przy pomocy płaskich kluczy. Rób to bardzo powoli.

Odkręcaj zawór aż usłyszysz z niego syczące i wlatujące powietrze.

Kiedy kaloryfer się odpowietrzy z zawora zacznie lecieć woda. W tym momencie dokładnie zakręć zawór.

Sonda Odpowietrzasz samodzielnie grzejniki? Tak, to nic trudnego Nie, wolę to zostawić specjalistom