Kawusia i stroczyki to idealne połączenie. Wykorzystaj domowy sposób, a będą kwitły jak wiosenna łąka

Jeśli zastanawiasz się jak pobudzić storczyki do kwitnienia, zaparz kawę i nie wyrzucaj fusów. Można je wykorzystać do domowej odżywki. Zresztą, jeśli trochę naparu zostanie w filiżance, też można to wykorzystać do wzmocnienia storczyka. Oto kilka powodów, dla których warto zastosować naturalny nazwoź z kawy do podlewania orchidei.

Jak pobudzić storczyki do kwitnienia? Energia z kawy zdziała cuda

Storczyki dobrze rosną w lekko kwaśnym podłożu, kawa jest idealnym dodatkiem, którym zakwasimy glebę. Ponadto, zarówno fusy od kawy, jak i napar zawierają cenne dla roślin składniki mineralne. Azot, który znajduje się w fusach, sprzyja silnemu wzrostowi wegetatywnemu. Magnez i wapń są niezbędna dla zdrowia storczyków, pomagają w tworzeniu korzeni i komórek. Natomiast potas wspomaga kwitnienie. Dodatkowo kawa ma właściwości antybakteryjne, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko gnicia korzeni i odstraszyć niektóre szkodniki. Nie oznacza to, że kawa jest magicznym eliksirem, ale prawidłowo stosowana może wspierać naturalne procesy zachodzące w roślinie.

Jak pobudzić storczyki do kwitnienia? Wykorzystaj domowy sposób, a kaskada kwiatów będzie zdobić twój parapet

W odżywianiu storczyków możemy wykorzystać rozcieńczony napar oraz fusy kawy. Jeśli chcesz wykorzystać pierwszy sposób, przygotuj rozcieńczony roztwór kawy, łącząc jedną część zaparzonej czarnej kawy na trzy części wody. Upewnij się, że kawa jest schłodzona. Takim roztworem podlewaj storczyki zamiast zwykłą wodą. Pamiętaj jednak, aby nie przelać rośliny. Stosuj roztwór kawowy raz w miesiącu. Nadużywanie kawy może sprawić, że podłoże będzie zbyt kwaśne, co zaszkodzi orchidei. Natomiast jeśli chcesz wykorzystać fusy do odżywiania storczyka, musisz je najpierw dobrze wysuszyć. Następnie wymieszaj z podłożem do storczyków w proporcji 1:5 (1 część fusów z kawy na 5 części mieszanki do storczyków). Ewentualnie możesz rozsypać wysuszone fusy na górną warstwę podłoża storczyka. Kiedy podlejesz roślinę, składniki odżywcze spłyną do dołu, z korzyścią dla korzeni.

