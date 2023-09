Zalej wodą, odczekaj i podlej skrzydłokwiat. Roślina będzie wiecznie zielona i rozkwitnie. Żółte liście i brak pąków przejdą do historii

Choć skrzydłokwiat jest stosunkowo łatwy w pielęgnacji, to nie zawsze udaje się utrzymać, go w znakomitej formie. Podstawą dbania o tę roślinę jest zapewnienie jej dobrej gleby i drenażu w doniczce. Skrzydłokwiat lepiej zniesie suszę niż nadmiar wody. Najlepszym momentem na podlewanie jest czas, w którym zauważymy, że ziemia jest wyraźnie sucha, a liście delikatnie się obniżają. Kiedy gleba jest stale wilgotna, dochodzi do gnicia systemu korzeniowego, co objawia się żółknięciem i brązowieniem liści. Kolejnym ważnym aspektem w pielęgnacji skrzydłokwiatu jest także odpowiednie stanowisko i odkurzanie. Doniczka powinna stać w dobrze oświetlonym miejscu, ale nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Trzeba także pamiętać, aby czyść liście, aby usunąć kurz, który mógłby uniemożliwić prawidłową fotosyntezę.

Skrzydłokwiat ma żółte liście? Pomogą zardzewiałe gwoździe. Zalej wodą, odczekaj i podlej skrzydłokwiat

Istnieje wiele domowych sposobów na uratowanie marniejącego skrzydłokwiatu. Można podlewać go wodą z cukrem albo użyć zardzewiałych gwoździ. Ten sposób, choć brzmi dziwnie, to pomaga w rozwiązaniu problemu niedoboru żelaza powodującego żółknięcie liści. Żeby przygotować taki domowy nawóz, wystarczy garść zardzewiałych gwoździ (lub innych zardzewiałych przedmiotów), które zalewamy dwoma litrami wody. Po tygodniu odcedzamy, a uzyskany płyn rozcieńczamy z trzema litrami wody. Takim roztworem podlewamy skrzydłokwiat raz w tygodniu.

Skrzydłokwiat nie kwitnie? Użyj kawy z cebulą

Jednym z domowych sposobów na zmobilizowaniu skrzydłokwiatu do kwitnienia jest odżywka z kawy oraz łupin cebuli. Żeby ją przygotować, zmieszaj litr wody z pięcioma łyżkami zmielonej kawy. Do drugiego pojemnika wlej tyle samo wody i dodaj kilka łupin cebuli. Po upływie doby zmieszaj oba preparaty. Gotową miksturą podlewaj skrzydłokwiat raz w miesiącu.

