KFC podkręca street food – poznaj Kentucky Hot Dog na chrupiąco!

Kentucky Hot Dog od KFC to street food w nowej odsłonie!

KFC Kentucky Hot Dog to streetfoodowa pyszność w bogatym i soczystym wydaniu. Propozycja idealna dla wszystkich miłośników wyrazistych smaków. Świeżo przygotowany, złocisty kurczak, ser cheddar i chrupiąca prażona cebulka. A wszystko to dostępne solo oraz w idealnie skomponowanych zestawach. Z frytkami, kawą (idealny na szybki boost energii), chrupiącymi cebulowymi krążkami, a może w podwójnej wersji – każdy znajdzie coś dla siebie!

Klasyka gatunku w dwóch wersjach - każda za 12,99 zł!

Nowa propozycja od KFC to hołd dla amerykańskiej kultury ulicznej, a każdy kęs jest eksplozją smaku i historii street foodu w jednym.

Dwa warianty, dwa style. Który wybierasz?

Kentucky Hot Dog Classic – dwa kultowe stripsy KFC z serem cheddar, ketchupem, musztardą i prażoną cebulką. Całość zamknięta w chrupiącej, opiekanej bułce. Już za 12,99 zł! Kentucky Hot Dog Spicy – to gratka dla fanów ostrzejszych smaków. Dwa kawałki złocistego kurczaka połączone z cheddarem i papryczką jalapeño. Całość oblana pikantnym ketchupem oraz klasyczną musztardą. Na wierzchu chrupiąca, prażona cebulka. Już za 12,99 zł!

Spróbuj limitowanej oferty już teraz

KFC Kentucky Hot Dog to limitowana edycja, dlatego nie przegap okazji, by doświadczyć kulinarnej przygody łączącej kultowe danie z kreatywnością KFC. Oferta jest dostępna we wszystkich restauracjach KFC od 10 października.