Wielkanoc wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Zważywszy na to, że astronomiczna wiosna rozpoczyna się 20 marca, a kalendarzowa 21, a marcowa pełnia wypada 25 dnia miesiąca, to Wielkanoc 2024 wypada w tym roku 31 marca.

Kiedy jest Wielkanoc 2024? Data Niedzieli Palmowej, która rozpoczyna Wielki Tydzień

Zanim przystroimy koszyczki i pomalujemy pisanki, czeka nas Niedziela Palmowa. W 2024 roku wypada ona 24 marca. W tradycji chrześcijańskiej Niedziela Palmowa upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ten dzień warto spędzić na Kurpiach. Chociaż zwyczaj obchodzenia Niedzieli Palmowej jest żywy w całej Polsce, to najhuczniej obchodzi się ją we wsi Łyse w województwie mazowieckim. Wyjątkowe obchody przyciągają już nie tylko wiernych z regionu, ale także ciekawskich z całej Polski. Faktycznie, w całym kraju w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu święcimy palmy wielkanocne, jednak te kurpiowskie wyróżniają się nie tylko jaskrawymi kolorami, ale przede wszystkim dużymi rozmiarami. Ich wysokość sięga od 2 do nawet 6 metrów. Również ich sposób wykonania jest inny niż w przypadku typowej polskiej palmy. Powstają na bazie pnia ściętego drzewka – leszczyny albo sosny. Następnie oplata się je widłakiem, borówką bądź kwiatami, dowolnie suszonymi lub z bibuły. Do ozdobienia kurpiowskich palm wielkanocnych wykorzystuje się roślinność leśną oraz kwiaty z bibuły i bibułowe wstążki. Od 1969 roku uroczystościom Niedzieli Palmowej towarzyszy konkurs na najpiękniejszą palmę kurpiowską. Nagrodzone prace zazwyczaj zostają w Łysych, gdzie są wystawiane w obydwu kościołach – starym z drewna oraz nowym murowanym. W konkursie biorą udział zarówno osoby indywidualne, jak i całe klasy z okolicznych szkół. Rekordowa liczba palm wielkanocnych została zgłoszona do konkursu w 2012 roku. Jury oceniło ich wtedy aż 250. Każdego roku kilka palm nie zostaje zakwalifikowanych do konkursu. Powodem jest zazwyczaj dekoracja niezgodna z tradycją, przykładowo wykorzystanie zboża. Obowiązkowym elementem tradycyjnych palm kurpiowskich były żywe elementy zielone, takie jak gałązki borówek. Te niestety coraz rzadziej wykorzystywane są do przyozdabiania gałązek. Bywa, że przed Niedzielą Palmową w lasach nie ma jeszcze zieleni, przez co uczestnikom łatwiej zdobyć papier czy bibułę, niż roślinność. Niedziela Palmowa rozpoczyna także Wielki Tydzień w kościele katolickim, który zakończy się w sobotę 30 marca. Wielki Piątek wypada zatem 29 marca, a Wielkanoc 31 (wtedy także zmieniamy czas z zimowego na letni). Drugi dzień świąt, przez wielu nazywanym lanym poniedziałkiem wypada w tym roku 1 kwietnia, czyli w prima aprilis.

Wielkanoc 2024 prawosławna i katolicka. Różnice dat

Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc 2024? Odpowiedź na to pytanie jest związana z kalendarzem juliańskim, czyli słonecznym, którego używa cerkiew. Katolicka Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca. Stąd różnice w terminach obchodzonych świąt. W 2024 roku prawosławna Wielkanoc wypada 2 maja. Na wspólne świętowanie trzeba będzie poczekać do 2025 roku. Wtedy Wielkanoc prawosławna i katolicka wypadają w tym samym terminie – 20 kwietnia.

