Dzień Świętego Patryka obchodzony jest zawsze 17 marca. W 2024 jedno z najpopularniejszych "zielonych" świąt wypada w niedzielę. Najważniejszym i głównym atrybutem Dnia Świętego Patryka jest liść trzylistnej koniczyny, czyli shamrock. Ten zielony symbol Irlandii, według legendy, święty Patryk wykorzystał do zobrazowania istoty Trójcy Świętej. 17 marca shamrock jest noszony na ubraniach przez Irlandczyków na całym świecie, jej wizerunek widnieje nawet na odznakach czapek Gwardii Irlandzkiej.

Dzień Świętego Patryka 2024. Kim był św. Patryk?

Święty Patryk urodził się prawdopodobnie w 385 roku w Brytanii. Gdy miał 16 lat został porwany i przetransportowany do Irlandii, gdzie jako niewolnik zajmował się wypasem owiec. Według legendy, właśnie w tym czasie został szczególnie natchniony przez Boga i dzięki jego pomocy zdołał uciec z wyspy 4 lata później. Wtedy też dostał przekaz od Boga, by nawrócić pogańską Irlandię na chrześcijaństwo. Po kilku latach już jako biskup wrócił i prowadził działalność misyjną. Przez 40 lat, uczynił wiele cudów, które pomagały w nawracaniu Irlandczyków. Praca świętego Patryka doprowadziła do chrystianizacji środkowej, zachodniej i północnej części wyspy oraz wprowadziła zorganizowaną formę działalności kościelnej. Z jego działalnością związanych jest wiele legend. To, że w Irlandii nie ma węży ma być zasługą świętego. Podobno za pomocą drewnianej laski św. Patryk przegonił gady do morza i zakazał im wracać do Irlandii. Inna historia opowiada o tym, jak jeden z węży został przechytrzony. Św. Patryk zbudował skrzynkę i zaprosił pełzającego jegomościa do środka. Po długich dyskusjach, w których wąż twierdził, że skrzynka jest dla niego za mała, by udowodnić swoją rację, wszedł do skrzynki, po czym św. Patryk zatrzasnął wieko i wrzucił skrzynkę do morza. Święty Patryk zmarł dokładnie 17 marca 461 roku i od tamtego czasu, Irlandczycy dziękują mu za jego działalność.

Dzień Świętego Patryka 2024 w Irlandii. Na czym polega Dzień Świętego Patryka? Jakie są symbole i zwyczaje?

W Irlandii Dzień Świętego Patryka jest dniem wolnym od pracy. Kolor zielony jest symbolem kraju więc mieszkańcy paradują cały dzień poprzebierani w stroje o tym kolorze. Oprócz wspominanej już trzylistnej koniczyny atrybutem tego dnia jest także czterolistna - ten kto ją znajdzie, może liczyć na ogromne szczęście. Ponadto z tym dniem kojarzy się również skrzat w zielonej czapce zamieszkujący Irlandię, podkowa na szczęście i tradycyjne zielone piwo, które można znaleźć w specjalnych budkach na ulicach, pubach i sklepach. Tego dnia pije się duże ilości whiskey, oraz legendarnego piwa Guinness. Najbardziej uroczyście obchodzi się to święto w Dublinie, tam odbywa się kilkudniowy festiwal muzyki, tańca i sztuki. Niestety w 2020 i 2021 roku huczne imprezy i oficjalne obchody Dnia Świętego Patryka zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Ale w 2022 roku wszystko wróciło do normy. Także w 2024 roku parada w Dublinie się odbędzie. Parada St. Patrick's Festival przyciągnie do stolicy Irlandii mnóstwo osób. Wszystkie bilety zostały już wyprzedane. Jednak święto Patryka będzie obchodzone od 15 do 17 marca. Choć parada jest punktem kulminacyjnym, to przez cały weekend w stolicy Irlandii zaplanowano mnóstwo imprez towarzyszących.

Dzień Świętego Patryka 2024. Co pije się w Dzień Św. Patryka? Jak obchodzi się to święto na świecie?

Dzień Świętego Patryka ma wielu sympatyków na całym świecie. W Europie najczęściej radosne toasty zielonym piwem wznoszą mieszkańcy Holandii, Niemiec czy Półwyspu Apenińskiego, a na świecie w USA, Australii, i krajach Azji. Szczególnie hucznie Dzień Świętego Partyka obchodzą Amerykanie. Do najbardziej widowiskowych należy parada w Nowym Jorku, w której uczestniczy ok. 150 tys. osób. Niestety w 2020 roku po raz pierwszy od 250 lat z powodu pandemii koronawirusa zrezygnowano ze świętowania w ten sposób. Podobnie było w 2021 roku. Jednak w 2024 roku zielona parada wróci na ulice Nowego Jorku. Impreza odbędzie się jednak wcześniej, w sobotę 16 marca. Pewne jest już, także że impreza odbędzie się w Chicago i tradycyjnie w Dzień Świętego Patryka – przepływająca przez miasto rzeka zabarwi się na zielono.

Dzień świętego Patryka w Polsce

Choć Dzień Świętego Patryka pochodzi z Irlandii, to również w Polsce znalazł swoich sprzymierzeńców. Tego dnia odbywają się koncerty, imprezy i pokazy tradycyjnego tańca. 17 marca jest też dobrą okazją do skosztowania tradycyjnych irlandzkich potraw. W pubach można napić się irlandzkiego piwa. W niektórych miastach odbywają się też festiwale lub parady. W ostatnich latach 17 marca, był w Polsce świętowany nieco mniej hucznie z powodu pandemicznych obostrzeń, jednak w 2024 roku w wielu pubach w kraju odbędą się imprezy z zielonym piwem. Nie zabraknie także koncertów z muzyką irlandzką.

