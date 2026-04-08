Kiedy pokruszysz, rozsyp wokół laurowiśni. Do lata będzie gęsta jak z magazynu ogrodniczego. Naturalny nawóz do laurowiśni

Rozsyp wokół laurowiśni, aby pięknie się rozrosła i zagęściła
Laurowiśnia to krzew, który zyskał ogromną popularność w polskich ogrodach. Ceniona jest za swoje zimozielone, błyszczące liście, szybki wzrost i wszechstronne zastosowanie. Idealnie sprawdza się jako żywopłot, osłona przed wiatrem i wzrokiem sąsiadów, a także jako soliter w reprezentacyjnych miejscach ogrodu. Aby jednak laurowiśnia zachwycała swoim wyglądem, wymaga odpowiedniej pielęgnacji. I tu oprócz nawadniania należy także pamiętać o dostarczeniu roślinie cennych dla niej składników odżywczych. Laurowiśnię nawozimy od wiosny do końca lata. Można stosować nawozy mineralne wieloskładnikowe lub nawozy organiczne, takie jak kompost. Nawożenie pomaga roślinie w prawidłowym wzroście i rozwoju, a także zwiększa jej odporność na choroby i szkodniki. Dlatego już w kwietniu rozsyp wokół laurowiśni proszek, który przygotujesz z resztek jedzenia, a zobaczysz jak roślina pięknie się rozrasta i zagęszcza.
Naturalny nawóz do laurowiśni na zagęszczenie
Z racji, że laurowiśnia bardzo lubi glebę wapienną, dobrze jej zrobi podsypywanie skorupkami z jajek. Można zmielić skorupki z ugotowanych jaj na proszek lub je rozdrobnić i rozsypać na glebie w pobliżu laurowiśni. Warto wymieszać je z wierzchnią warstwą gleby, aby mikroelementy lepiej się wchłonęły. Można też przygotować wywar ze skorupek jaj. Pokruszone skorupki jajek zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na tydzień. Co jakiś czas roztwór mieszamy, a po tygodniu podlewamy nimi krzewy w ogrodzie.
Pielęgnacja laurowiśni wiosną
Po zimie należy zatroszczyć się o laurowiśnię w swoim ogrodzie, aby mogła rosnąć i się zagęścić. Do podstawowych zasad pielęgnacji laurowiśni zalicza się:
- Przycinanie – Usuń uszkodzone, chore i przemarznięte pędy w marcu lub kwietniu, używając ostrych narzędzi.
- Nawożenie – Zastosuj nawóz o spowolnionym uwalnianiu lub naturalne nawozy (kompost, obornik).
- Podlewanie – Regularnie nawadniaj, zwłaszcza młode rośliny, aby gleba była lekko wilgotna.
- Ochrona przed szkodnikami i chorobami – Stosuj opryski profilaktyczne przeciw chorobom grzybowym i kontroluj obecność szkodników.
- Spulchnianie i ściółkowanie gleby – Napowietrzaj glebę i ściółkuj (np. korą sosnową), aby zatrzymać wilgoć i ograniczyć chwasty.