Kiedy pokruszysz, rozsyp wokół laurowiśni. Do lata będzie gęsta jak z magazynu ogrodniczego. Naturalny nawóz do laurowiśni

Katarzyna Kustra
2026-04-08 5:20

Laurowiśnia to jeden z najpiękniejszych krzewów ozdobnych w ogrodach Polaków. Jednak, aby mogła nas cieszyć gęstymi liśćmi należy o nią dbać w odpowiedni sposób, nie zapominając oczywiście o nawożeniu. Tu warto zastosować naturalny nawóz do laurowiśni, dzięki któremu pięknie się rozrośnie i zagęści i to bez stosowania sklepowych mieszanek.

Pielęgnacja laurowiśni

i

Autor: Shutterstock
  Laurowiśnia to popularny krzew ozdobny, który wymaga odpowiedniego nawożenia, by pięknie się rozrastać i zagęszczać.
  Zamiast drogich nawozów, możesz wykorzystać prosty, domowy sposób, który dostarczy roślinie cennych składników odżywczych.
  Wystarczy rozsypać wokół krzewu pewien proszek, przygotowany z łatwo dostępnych resztek, by cieszyć się bujną laurowiśnią.
  Odkryj, jaki składnik z Twojej kuchni sprawi, że laurowiśnia będzie rosła jak szalona i jak prawidłowo pielęgnować ją wiosną!

Rozsyp wokół laurowiśni, aby pięknie się rozrosła i zagęściła

Laurowiśnia to krzew, który zyskał ogromną popularność w polskich ogrodach. Ceniona jest za swoje zimozielone, błyszczące liście, szybki wzrost i wszechstronne zastosowanie. Idealnie sprawdza się jako żywopłot, osłona przed wiatrem i wzrokiem sąsiadów, a także jako soliter w reprezentacyjnych miejscach ogrodu. Aby jednak laurowiśnia zachwycała swoim wyglądem, wymaga odpowiedniej pielęgnacji. I tu oprócz nawadniania należy także pamiętać o dostarczeniu roślinie cennych dla niej składników odżywczych. Laurowiśnię nawozimy od wiosny do końca lata. Można stosować nawozy mineralne wieloskładnikowe lub nawozy organiczne, takie jak kompost. Nawożenie pomaga roślinie w prawidłowym wzroście i rozwoju, a także zwiększa jej odporność na choroby i szkodniki. Dlatego już w kwietniu rozsyp wokół laurowiśni proszek, który przygotujesz z resztek jedzenia, a zobaczysz jak roślina pięknie się rozrasta i zagęszcza.

Naturalny nawóz do laurowiśni na zagęszczenie

Z racji, że laurowiśnia bardzo lubi glebę wapienną, dobrze jej zrobi podsypywanie skorupkami z jajek. Można zmielić skorupki z ugotowanych jaj na proszek lub je rozdrobnić i rozsypać na glebie w pobliżu laurowiśni. Warto wymieszać je z wierzchnią warstwą gleby, aby mikroelementy lepiej się wchłonęły. Można też przygotować wywar ze skorupek jaj. Pokruszone skorupki jajek zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na tydzień. Co jakiś czas roztwór mieszamy, a po tygodniu podlewamy nimi krzewy w ogrodzie.

Pielęgnacja laurowiśni wiosną

Po zimie należy zatroszczyć się o laurowiśnię w swoim ogrodzie, aby mogła rosnąć i się zagęścić. Do podstawowych zasad pielęgnacji laurowiśni zalicza się:

  1. Przycinanie – Usuń uszkodzone, chore i przemarznięte pędy w marcu lub kwietniu, używając ostrych narzędzi.
  2. Nawożenie – Zastosuj nawóz o spowolnionym uwalnianiu lub naturalne nawozy (kompost, obornik).
  3. Podlewanie – Regularnie nawadniaj, zwłaszcza młode rośliny, aby gleba była lekko wilgotna.
  4. Ochrona przed szkodnikami i chorobami – Stosuj opryski profilaktyczne przeciw chorobom grzybowym i kontroluj obecność szkodników.
  5. Spulchnianie i ściółkowanie gleby – Napowietrzaj glebę i ściółkuj (np. korą sosnową), aby zatrzymać wilgoć i ograniczyć chwasty.

Super Express Google News
Galeria zdjęć 8
Materiał sponsorowany
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

