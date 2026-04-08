Kiedy pokruszysz, rozsyp wokół laurowiśni. Do lata będzie gęsta jak z magazynu ogrodniczego. Naturalny nawóz do laurowiśni

Laurowiśnia to popularny krzew ozdobny, który wymaga odpowiedniego nawożenia, by pięknie się rozrastać i zagęszczać.

Zamiast drogich nawozów, możesz wykorzystać prosty, domowy sposób, który dostarczy roślinie cennych składników odżywczych.

Wystarczy rozsypać wokół krzewu pewien proszek, przygotowany z łatwo dostępnych resztek, by cieszyć się bujną laurowiśnią.

Odkryj, jaki składnik z Twojej kuchni sprawi, że laurowiśnia będzie rosła jak szalona i jak prawidłowo pielęgnować ją wiosną!

Rozsyp wokół laurowiśni, aby pięknie się rozrosła i zagęściła

Laurowiśnia to krzew, który zyskał ogromną popularność w polskich ogrodach. Ceniona jest za swoje zimozielone, błyszczące liście, szybki wzrost i wszechstronne zastosowanie. Idealnie sprawdza się jako żywopłot, osłona przed wiatrem i wzrokiem sąsiadów, a także jako soliter w reprezentacyjnych miejscach ogrodu. Aby jednak laurowiśnia zachwycała swoim wyglądem, wymaga odpowiedniej pielęgnacji. I tu oprócz nawadniania należy także pamiętać o dostarczeniu roślinie cennych dla niej składników odżywczych. Laurowiśnię nawozimy od wiosny do końca lata. Można stosować nawozy mineralne wieloskładnikowe lub nawozy organiczne, takie jak kompost. Nawożenie pomaga roślinie w prawidłowym wzroście i rozwoju, a także zwiększa jej odporność na choroby i szkodniki. Dlatego już w kwietniu rozsyp wokół laurowiśni proszek, który przygotujesz z resztek jedzenia, a zobaczysz jak roślina pięknie się rozrasta i zagęszcza.

Naturalny nawóz do laurowiśni na zagęszczenie

Z racji, że laurowiśnia bardzo lubi glebę wapienną, dobrze jej zrobi podsypywanie skorupkami z jajek. Można zmielić skorupki z ugotowanych jaj na proszek lub je rozdrobnić i rozsypać na glebie w pobliżu laurowiśni. Warto wymieszać je z wierzchnią warstwą gleby, aby mikroelementy lepiej się wchłonęły. Można też przygotować wywar ze skorupek jaj. Pokruszone skorupki jajek zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na tydzień. Co jakiś czas roztwór mieszamy, a po tygodniu podlewamy nimi krzewy w ogrodzie.

Pielęgnacja laurowiśni wiosną

Po zimie należy zatroszczyć się o laurowiśnię w swoim ogrodzie, aby mogła rosnąć i się zagęścić. Do podstawowych zasad pielęgnacji laurowiśni zalicza się:

Przycinanie – Usuń uszkodzone, chore i przemarznięte pędy w marcu lub kwietniu, używając ostrych narzędzi. Nawożenie – Zastosuj nawóz o spowolnionym uwalnianiu lub naturalne nawozy (kompost, obornik). Podlewanie – Regularnie nawadniaj, zwłaszcza młode rośliny, aby gleba była lekko wilgotna. Ochrona przed szkodnikami i chorobami – Stosuj opryski profilaktyczne przeciw chorobom grzybowym i kontroluj obecność szkodników. Spulchnianie i ściółkowanie gleby – Napowietrzaj glebę i ściółkuj (np. korą sosnową), aby zatrzymać wilgoć i ograniczyć chwasty.

8

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie