Kiedy przesadzać stare róże? Są dwa terminy, ale jeden jest zdecydowanie najlepszy

Agnieszka Morawska
2025-09-02 13:55

Róże to ozdoba wielu ogrodów. Ich zapach, różnorodność kształtów i kolorów sprawia, że chętnie sadzimy je na rabatach. Im dłużej je pielęgnujemy, tym są piękniejsze i potrafią cieszyć nasze oczy przez długie lata. Czasem jednak wymagają zmiany stanowiska. Kiedy przesadzać, róże, by cieszyć się ich pięknem?

Kiedy przesadzać róże?

Autor: Shutterstock
  • Róże, choć piękne, czasem wymagają przesadzenia, jeśli marnieją, nie kwitną lub zmienia się koncepcja ogrodu.
  • Prawidłowe przesadzanie wymaga przygotowania rośliny, odpowiedniego stanowiska i dbałości o system korzeniowy.
  • Dowiedz się, jak krok po kroku przesadzić różę, by cieszyć się jej pięknem przez długie lata!

Czy i kiedy przesadzać stare róże? Warto obserwować rośliny, bo same nam podpowiedzą np. wtedy, gdy marnieją lub nie kwitną. Żeby cieszyć się kwiatami i krzewami jak najdłużej, czasami musimy zmienić stanowisko na bardziej odpowiednie. Często musimy przesadzić krzew lub krzewy ze względu na rozrastającej się korzenie, lub zmianę koncepcji ogrodu, a czasami poprzednie stanowisko jest nieodpowiednie dla wzrostu rośliny. Jeśli podejmiemy decyzję o przesadzeniu kwiatów, musimy to zrobić w odpowiednim czasie.

Kiedy przesadzać stare róże? Ta sama zasada dotyczy róż w doniczkach

Najlepszym terminem na przesadzanie róż jest jesień, a dokładnej październik. Roślina ma wtedy czas na ukorzenienie się przed nadejściem zimy, a wiosną, wraz z ociepleniem, rozpocznie intensywny wzrost. To także najlepszy czas na przesadzenie róży, którą hodujemy w doniczce, ale chcemy posadzić ją w ogrodzie. Róże można przesadzać także wiosną, jednak to spowoduje wolniejszy wzrost. Kwiaty posadzone w marcu lub kwietniu mogą w ogóle nie zakwitnąć.

Jak przesadzać róże?

Przy planowaniu przesadzania róż, warto znaleźć odpowiednie stanowisko. Nie sadzimy krzewów w miejscu, w którym kiedyś rosły róże (ryzyko chorób). Najlepsze będzie miejsce z żyzną, przepuszczalną i lekko kwaśną glebą. Nasłonecznione i osłonięte od wiatru. Róże przesadzamy w bezwietrzny i pochmurny dzień. Trzeba także dobrze przygotować roślinę. Róża ma rozbudowany, głęboki i kruchy system korzeniowy, trzeba o tym pamiętać. Kilka dni przed przesadzeniem obficie podlej krzew. W dniu przesadzania przytnij pędy o 1/3 długości. Ostrożnie wykop różę, starając się nie uszkodzić korzeni. Jeśli korzenie są mocno splątane, delikatnie je rozplącz. Następnie wykop dół o średnicy i głębokości około 50-60 cm. Na dno wsyp kompost lub dobrze rozłożony obornik. Umieść różę w przygotowanym dole, tak aby miejsce szczepienia (zgrubienie na pniu) znajdowało się około 5 cm pod powierzchnią ziemi. Zasyp dół ziemią, delikatnie ubijając ją wokół korzeni. Obficie podlej przesadzoną różę. Wokół krzewu rozsyp warstwę ściółki (np. kora, zrębki drzewne), która pomoże utrzymać wilgoć w glebie i ograniczy wzrost chwastów.

Jak pielęgnować róże po przesadzeniu?

Po przesadzeniu róże potrzebują szczególnej opieki, aby dobrze się ukorzeniły i zaczęły rosnąć. Nie zapominaj o podlewaniu, szczególnie w pierwszych tygodniach po przesadzeniu. Po około 2-3 tygodniach od przesadzenia, zacznij nawozić rośliny nawozem przeznaczonym dla róż.

ZOBACZ TEŻ: Róże potrzebują tego, gdy spada temperatura. Zrób to z kwiatami, a zakwitną latem. Pielęgnacja róż zimą

