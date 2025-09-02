Kiedy przesadzać stare róże? Są dwa terminy, ale jeden jest zdecydowanie najlepszy

Róże, choć piękne, czasem wymagają przesadzenia, jeśli marnieją, nie kwitną lub zmienia się koncepcja ogrodu.

Prawidłowe przesadzanie wymaga przygotowania rośliny, odpowiedniego stanowiska i dbałości o system korzeniowy.

Dowiedz się, jak krok po kroku przesadzić różę, by cieszyć się jej pięknem przez długie lata!

Czy i kiedy przesadzać stare róże? Warto obserwować rośliny, bo same nam podpowiedzą np. wtedy, gdy marnieją lub nie kwitną. Żeby cieszyć się kwiatami i krzewami jak najdłużej, czasami musimy zmienić stanowisko na bardziej odpowiednie. Często musimy przesadzić krzew lub krzewy ze względu na rozrastającej się korzenie, lub zmianę koncepcji ogrodu, a czasami poprzednie stanowisko jest nieodpowiednie dla wzrostu rośliny. Jeśli podejmiemy decyzję o przesadzeniu kwiatów, musimy to zrobić w odpowiednim czasie.

Kiedy przesadzać stare róże? Ta sama zasada dotyczy róż w doniczkach

Najlepszym terminem na przesadzanie róż jest jesień, a dokładnej październik. Roślina ma wtedy czas na ukorzenienie się przed nadejściem zimy, a wiosną, wraz z ociepleniem, rozpocznie intensywny wzrost. To także najlepszy czas na przesadzenie róży, którą hodujemy w doniczce, ale chcemy posadzić ją w ogrodzie. Róże można przesadzać także wiosną, jednak to spowoduje wolniejszy wzrost. Kwiaty posadzone w marcu lub kwietniu mogą w ogóle nie zakwitnąć.

Jak przesadzać róże?

Przy planowaniu przesadzania róż, warto znaleźć odpowiednie stanowisko. Nie sadzimy krzewów w miejscu, w którym kiedyś rosły róże (ryzyko chorób). Najlepsze będzie miejsce z żyzną, przepuszczalną i lekko kwaśną glebą. Nasłonecznione i osłonięte od wiatru. Róże przesadzamy w bezwietrzny i pochmurny dzień. Trzeba także dobrze przygotować roślinę. Róża ma rozbudowany, głęboki i kruchy system korzeniowy, trzeba o tym pamiętać. Kilka dni przed przesadzeniem obficie podlej krzew. W dniu przesadzania przytnij pędy o 1/3 długości. Ostrożnie wykop różę, starając się nie uszkodzić korzeni. Jeśli korzenie są mocno splątane, delikatnie je rozplącz. Następnie wykop dół o średnicy i głębokości około 50-60 cm. Na dno wsyp kompost lub dobrze rozłożony obornik. Umieść różę w przygotowanym dole, tak aby miejsce szczepienia (zgrubienie na pniu) znajdowało się około 5 cm pod powierzchnią ziemi. Zasyp dół ziemią, delikatnie ubijając ją wokół korzeni. Obficie podlej przesadzoną różę. Wokół krzewu rozsyp warstwę ściółki (np. kora, zrębki drzewne), która pomoże utrzymać wilgoć w glebie i ograniczy wzrost chwastów.

Jak pielęgnować róże po przesadzeniu?

Po przesadzeniu róże potrzebują szczególnej opieki, aby dobrze się ukorzeniły i zaczęły rosnąć. Nie zapominaj o podlewaniu, szczególnie w pierwszych tygodniach po przesadzeniu. Po około 2-3 tygodniach od przesadzenia, zacznij nawozić rośliny nawozem przeznaczonym dla róż.

