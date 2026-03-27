Kiedy wypada Wielkanoc 2026? Data święcenia pokarmów i Lanego Poniedziałku

Kiedy wypada Wielka Sobota 2026 i święcenie pokarmów?

Wielkanoc to czas o ogromnym znaczeniu, wymagający przemyślanego planowania z uwagi na swoje liczne wymiary.

W 2026 roku główne uroczystości związane z tym czasem zaplanowano na początek kwietnia, obejmując szereg kluczowych dni.

Zwyczaje związane z szykowaniem się do świąt i ich przeżywaniem mają stałe miejsce w harmonogramie roku.

Wcześniejsza znajomość tych dat jest niezwykle ważna, by bez stresu zorganizować urlop i wszelkie świąteczne obowiązki.

Święcenie pokarmów, zgodnie z wielowiekową tradycją, przypada na Wielką Sobotę, którą w 2026 roku będziemy obchodzić 4 kwietnia. Tego dnia wierni wędrują do świątyń ze swoimi wielkanocnymi koszyczkami, w których nie może zabraknąć jajek, chleba, wędliny, soli oraz baranka. Godziny, w których można poświęcić pokarmy, są ustalane przez poszczególne parafie, jednak najczęściej obrzęd ten odbywa się od wczesnych godzin porannych aż do wczesnego popołudnia.

Te daty warto zanotować już teraz. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie zaplanować dni wolne, spotkania w gronie rodziny i świąteczne przygotowania, unikając przy tym niepotrzebnego stresu i pośpiechu.

Wielka Sobota i Wielkanoc 2026 - tradycje i przygotowania

Wielka Sobota to wyjątkowy dzień pełen zadumy i oczekiwania, ale również czas wytężonych przygotowań do nadchodzących świąt. To właśnie w tym momencie kończymy domowe porządki, doprawiamy ostatnie potrawy i przygotowujemy odświętne stoły. Po zachodzie słońca w licznych świątyniach odprawiana jest uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej, która w kalendarzu liturgicznym ma rangę najważniejszej celebracji w całym roku.

Sama Wielkanoc to dzień przepełniony radosnym świętowaniem Zmartwychwstania. Zgodnie ze zwyczajem, obchody otwiera poranna procesja rezurekcyjna, po której bliscy zasiadają wspólnie do uroczystego śniadania wielkanocnego.

Dokładny kalendarz Wielkanocy 2026 - najważniejsze daty

W 2026 roku Wielkanoc wypada dość wcześnie, bo już w pierwszych dniach kwietnia. Poniżej prezentujemy dokładny kalendarz najważniejszych wydarzeń:

29 marca 2026 (niedziela) – Niedziela Palmowa

2 kwietnia 2026 (czwartek) – Wielki Czwartek

3 kwietnia 2026 (piątek) – Wielki Piątek

4 kwietnia 2026 (sobota) – Wielka Sobota

5 kwietnia 2026 (niedziela) – Wielkanoc

6 kwietnia 2026 (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny (Lany Poniedziałek)

Kiedy wypada Lany Poniedziałek 2026?

Poniedziałek Wielkanocny, szeroko znany w polskiej tradycji jako Lany Poniedziałek, w 2026 roku przypada na 6 kwietnia. Jest to dzień ustawowo wolny od obowiązków zawodowych, który łączy w sobie zarówno religijny wymiar świąt, jak i głęboko zakorzeniony, ludowy zwyczaj wzajemnego oblewania się wodą.