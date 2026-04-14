Kłótnie między rodzeństwem o uwagę? Wystarczy mądrze zaplanować czas sam na sam z dzieckiem

Jak informuje portal Kaiser Permanente, codzienne kłótnie między rodzeństwem to zazwyczaj zwykła walka o uwagę mamy lub taty

Mądre zaplanowanie czasu sam na sam z dzieckiem wymaga wygospodarowania zaledwie dziesięciu minut bez patrzenia w ekran telefonu

Jak podaje portal brytyjskiej służby zdrowia NHS, do pilnowania wyznaczonego czasu z jednym maluchem świetnie sprawdza się zwykły minutnik kuchenny

Zbudowanie domowej orkiestry z garnków i drewnianych łyżek to prosty sposób na wspólną zabawę bez kupowania drogich gadżetów

Przydzielanie starszemu dziecku prostych zadań przy opiece nad noworodkiem skutecznie zmniejsza jego naturalną zazdrość i poczucie odrzucenia

Skąd biorą się kłótnie między rodzeństwem i walka o uwagę?

Kiedy w domu jest kilkoro dzieci, codzienne spięcia są zupełnie naturalne i zdarzają się w każdej rodzinie. Jak możemy przeczytać na portalu Kaiser Permanente, konflikty najczęściej wynikają z tego, że maluchy po prostu rywalizują o twoją uwagę na każdym kroku. Z punktu widzenia małego dziecka dzielenie się mamą lub tatą z bratem czy siostrą bywa bardzo trudne i rodzi sporo frustracji.

Właśnie dlatego tak ważne jest znalezienie chociaż chwili w ciągu dnia wyłącznie dla jednego dziecka bez rozpraszania się resztą rodzeństwa. Dzięki temu maluch czuje, że go słuchasz i że jego małe sprawy są dla ciebie naprawdę ważne. Ty z kolei masz w końcu okazję na spokojnie docenić jego poczucie humoru i zainteresowania bez ciągłego zerkania na to, co robią w tym czasie inne dzieci.

Jak mądrze zorganizować czas sam na sam z dzieckiem?

Wystarczy wygospodarować dosłownie 10 minut, ale ważne jest to, aby wyłączyć wtedy telewizor, schować zabawki innych dzieci i odłożyć telefon. Portal brytyjskiej służby zdrowia NHS podpowiada, żeby celować w 3 do 4 takich spotkań w tygodniu, a do pilnowania czasu w domu można użyć zwykłego minutnika kuchennego. Warto pozwolić dziecku zdecydować, w co dokładnie chcecie się bawić i po prostu podążać za jego pomysłami. Pamiętaj jednak, aby po upływie tych 10 minut stanowczo zakończyć zabawę, bo inaczej trudno będzie ci wpleść ten zwyczaj w codzienny, napięty plan dnia. Dobrym pomysłem może być też wpisanie tego czasu dla dziecka w stały grafik, na przykład zawsze po obiedzie lub tuż przed kąpielą.

W co bawić się z maluchem w domu? Proste i darmowe pomysły

Organizacja takiego czasu wcale nie wymaga drogich zabawek ani specjalnych wyjazdów na miasto, bo portal UNICEF proponuje kilka bardzo codziennych zabaw:

wspólne robienie teatrzyku cieni dłońmi na ścianie w pokoju

branie małego dziecka na ręce i wesołe tańczenie przed lustrem

budowanie domowej orkiestry z garnków, pokrywek i drewnianych łyżek

wymyślanie bajki na podstawie zwykłych przedmiotów leżących na stole

mycie owoców czy wspólne nakrywanie do stołu w formie prostej zabawy

Wykorzystanie takich domowych zajęć to świetny sposób na to, żeby pobyć razem w ciszy i skupić się tylko na sobie. Nawet przy zwykłym układaniu ubrań można budować z dzieckiem bliską relację, jeśli tylko poświęcisz mu całą swoją uwagę bez patrzenia w ekran telefonu.

Noworodek w domu a poczucie odrzucenia u starszego dziecka

Sytuacja robi się trochę bardziej skomplikowana, kiedy na świat przychodzi kolejne niemowlę, które z racji swojego wieku pochłania mnóstwo czasu w ciągu dnia. Starsze dziecko może wtedy czuć się mocno zagubione i zazdrosne, zwłaszcza gdy widzi, że cała rodzina ciągle zachwyca się nowym bratem lub siostrą. Warto rozważyć szczere rozmowy w łóżku i tłumaczenie starszakowi, że goście zawsze bardzo interesują się małymi dziećmi, ale to wcale nie oznacza braku miłości do niego.

W takich gorących okresach dobrze jest dać starszemu dziecku proste zadania przy opiece nad noworodkiem, na przykład przynoszenie pieluch, i głośno je za to chwalić. Zaplanowanie chociaż pół godziny w tygodniu tylko dla starszaka daje mu w końcu coś, na co może czekać z radością, kiedy ty znowu karmisz lub usypiasz malucha. Warto też poprosić bliskich czy znajomych, aby po wejściu do domu zawsze w pierwszej kolejności przywitali się ze starszym dzieckiem i chwilę z nim porozmawiali.

