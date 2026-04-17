Kosiarka spalinowa, akumulatorowa czy elektryczna – jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w twoim ogrodzie?

Decyzja o zakupie kosiarki to wybór sprzętu na lata. Dlatego najważniejsze cechy nowoczesnych urządzeń, na które warto zwracać uwagę, to trwałość, prosta obsługa i wygoda użytkowania. To wszystko pomoże zyskać piękny trawnik i mieć satysfakcję z pracy w ogrodzie. Jednak inne potrzeby ma właściciel małego ogródka miejskiego, a inne – dużej podmiejskiej działki, dlatego warto przyjrzeć się dostępnym technologiom, by świadomie wybrać sprzęt idealny dla siebie.

Kosiarki elektryczne: zawsze gotowe i najprostsze w obsłudze

Kosiarki elektryczne to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli niewielkich i średnich trawników, ceniących sobie ciszę oraz prostotę obsługi. Niska masa i cicha praca tych urządzeń sprawiają, że są komfortowe w użyciu, szczególnie w gęstej zabudowie miejskiej. Są gotowe do pracy w każdej chwili, nie musimy pamiętać o ładowaniu akumulatorów czy paliwie. Wymagają jednak stałego dostępu do źródła zasilania, co oznacza konieczność korzystania z kabla podłączonego do prądu.

Przykładem takiego sprzętu może być kompaktowa kosiarka elektryczna STIHL RME 339, zaprojektowana z myślą o powierzchniach do 500 m². Szerokość koszenia sięgająca 37 cm czyni ją zwrotną i praktyczną, a zintegrowany zaczep kabla zapewnia bezpieczeństwo i stabilność podłączenia. Użytkownicy docenią centralną, pięciostopniową regulację wysokości koszenia (od 25 do 80 mm) oraz praktyczny 40-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu napełnienia. Dodatkowo można szybko złożyć uchwyt, co ułatwia przechowywanie, a wytrzymała obudowa chroni przed uszkodzeniami. Ciekawą opcją jest także łatwa konwersja do funkcji mulczowania, co pozwala na naturalne nawożenie trawnika.

Kosiarki akumulatorowe: swoboda ruchu i cicha praca

Kosiarki akumulatorowe łączą wydajność ze swobodą pracy bez kabla. To złoty środek dla posiadaczy średniej wielkości trawników, którzy cenią sobie brak ograniczonego zasięgu i cichą pracę, a także nie chcą martwić się o uzupełnianie paliwa czy oleju. Zazwyczaj są lżejsze od urządzeń spalinowych, wyjątkowo zwrotne i łatwe do prowadzenia. Kluczowym parametrem, na który należy zwrócić uwagę przed zakupem, jest czas pracy na jednym ładowaniu, zależny od pojemności akumulatora w wybranym sprzęcie.

Reprezentantem tej kategorii jest lekka i zwrotna kosiarka STIHL RMA 239 C o szerokości koszenia 37 cm. Jej lekka, a zarazem wytrzymała obudowa polimerowa oraz zoptymalizowany nóż zapewniają efektywne koszenie i energooszczędną pracę. Pięciostopniowa regulacja wysokości

koszenia (od 30 do 70 mm) oraz składany 40-litrowy kosz na trawę to kolejne udogodnienia. Wygodny uchwyt kierujący jest zamontowany tylko z jednej strony kosiarki, co ułatwia wyjmowanie kosza na trawę. Wysokość uchwytu kierującego można regulować, dzięki czemu koszenie trawnika jest wygodne i ergonomiczne. Dzięki składanemu uchwytowi kierującemu kosiarkę można transportować i przechowywać, wykorzystując do tego celu niewielką przestrzeń. Warto zwrócić uwagę, że akumulator zakupiony wraz z kosiarką można wykorzystać również do innych urządzeń STIHL z danego systemu akumulatorowego.

Kosiarki spalinowe: moc do zadań specjalnych

Kosiarki spalinowe to urządzenia o dużej mocy, przeznaczone do koszenia dużych i bardzo dużych trawników. Co istotne, nie są zależne od zewnętrznego zasilania, a wysoka moc ich silnika oraz zdolność do radzenia sobie z gęstą i wysoką trawą czynią je idealnym wyborem dla posiadaczy rozległych posesji. Należy jednak pamiętać o regularnej konserwacji i wyższym poziomie generowanego hałasu.

Dla przykładu model STIHL RM 253, przystosowany do pielęgnacji trawników o powierzchni do 1800 m², wyróżnia się szerokością koszenia wynoszącą 51 cm, co znacząco przyspiesza pracę. Funkcja łatwego startu eliminuje problem z uruchomieniem silnika, a regulowana wysokość kierownicy zapewnia komfort i ergonomię użytkowania. Centralna, siedmiostopniowa regulacja wysokości koszenia (od 20 do 100 mm) pozwala na precyzyjne dopasowanie do potrzeb użytkownika. Na wszechstronność urządzenia wpływa standardowe wyposażenie w nóż wielofunkcyjny, przystawkę do mulczowania oraz opcję wyrzutu bocznego. Duży, 55-litrowy pojemnik na trawę z praktycznym wskaźnikiem napełnienia pozwala rzadziej go opróżniać.

Wiosenne wskazówki, dzięki którym zyskasz idealny trawnik

Warto zapamiętać, że idealna kosiarka to taka, która jest dopasowana do specyfiki ogrodu i potrzeb użytkownika i dla każdego oznacza coś innego. Jednak nawet najlepszy sprzęt to tylko połowa sukcesu. Równie ważne jest, by wiedzieć, kiedy i jak rozpocząć sezon, aby trawa była gęsta i zdrowa przez całe lato. Pierwsze koszenie należy zaplanować, gdy trawnik wyraźnie się obudzi, a temperatura gruntu ustabilizuje się na poziomie około 10 stopni Celsjusza – zazwyczaj dzieje się to w okolicach kwietnia. Od tego momentu regularne przycinanie, co najmniej raz w tygodniu, będzie kluczowe, by uzyskać gęstą darń. Warto przy tym pamiętać o jednej zasadzie: jeśli trawnik był nawożony, z pierwszym koszeniem należy wstrzymać się tydzień lub dwa, by dać składnikom odżywczym czas na działanie. Z odpowiednim sprzętem i wiedzą twój trawnik tej wiosny na pewno będzie prawdziwym powodem do dumy.

i Autor: STIHL/ Materiały prasowe