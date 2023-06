Kosmos Galaktyka Smaku z drugim lokalem w Warszawie

Koncept i menu nowego miejsca pozostały niezmienne. Podobnie jak w przypadku pierwszej lokalizacji na ulicy Zgoda 13, drugi lokal wypełniony jest po brzegi kosmicznymi deserami. Obok lodowych klasyków w postaci aksamitnych, mlecznych lodów, spróbować można owocowych sorbetów, a także wegańskich opcji bez dodatku mleka. Klienci mogą też wybierać spośród szerokiej oferty deserów: pralin, monoporcji, czekolady i makaroników – wszystkie dostępne są w kosmicznym wydaniu. Tu również do każdego słodkiego posiłku goście mogą zamówić kawęklasyczną lub w wersji galaxy, z piankami marshmallow lub cukrowymi gwiazdkami, a także nieziemskie, orzeźwiające lemoniady.

Na lokalizację naszej drugiej lodziarnio-kawiarni wybraliśmy warszawski Ursynów, dzięki czemu klienci z okolicznych osiedli mają możliwość dotarcia do naszego lokalu bez konieczności przemierzania całego miasta – mówi Bartłomiej Białobrzeski, Brand Manager marki Kosmos. Nasze produkty dostępne są również w wielu miejscach partnerskich, ale rozwój lokali stacjonarnych to nasz priorytet. Tworzymy kosmiczne, ale przede wszystkim przytulne miejsca, w których skosztować można produktów najwyższej jakości – dodaje Białobrzeski.

Lody premium Kosmos to połączenie wyselekcjonowanych, naturalnych składników i specjalnie przygotowanej receptury, wielokrotnie testowanej i dopieszczanej w każdym szczególe. Bazą lodów klasycznych jest pełne wiejskie mleko połączone z kremową śmietanką, a w przypadku sorbetów – ponad 50 proc. owoców w składzie. Dzięki temu lody są gęste, mleczne, owocowe i przede wszystkim bogate w smaku. To co wyróżnia lody KOSMOS, to naturalny smak, który uzyskany został dzięki starannie dobranym składnikom. Pistacje wyczuwalne we flagowym smaku lodów pochodzą z gminy Bronte na Sycylii, gdzie krzewy pistacjowe rosną na słonecznych zboczach Etny.

Inny smak lodów wzbogacony został o orzechy laskowe, które sprowadzane są z certyfikowanych upraw z Piemontu, a do produkcji lodów czekoladowych wykorzystywana jest autorska czekolada, która opracowana została na bazie ziaren kakaowców z Santo Domingo oraz Madagaskaru, z wyczuwalną nutą owoców leśnych oraz tytoniu.

W lokalu na warszawskim Ursynowie również dominuje motyw “galaxy”. Kosmiczne akcenty, takie jak lampy przypominające planety czy menu w formie gwiazdozbioru, obecne są we wnętrzu lodziarnio-cukierni. Kameralna przestrzeń wypełniona została pastelowymi, ciepłymi kolorami.

Pierwsza lodziarnio-cukiernia Kosmos, która także została otwarta w tym roku, mieści się w centrum Warszawy, przy ul. Zgoda 13, w Pasażu Wiecha. Obydwa lokale, zarówno ten w Centrum, jak i przy KEN 26, czynne są codziennie w godzinach 09:00-20:00 – w weekendy lokal przy ul. Zgoda 13 otwarty jest od 12:00 do 21:00.