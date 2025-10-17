Koszenie trwanika we własnym ogrodzie będzie zakazane! Nie uwierzysz, dlaczego

Karolina Piątkowska
2025-10-17 9:13

Zakaz koszenia trawnika jesienią brzmi kuriozalnie. Październik to ostatni dzwonek, aby przygotować ogród na nadchodzącą zimę. Jednym z zabiegów pielęgnacyjnych jest ostatnie w sezonie koszenie. Ma ono na celu wzmocnienie źdźbeł trawy. Okazuje się jednak, że za coś tak prozaicznego jak koszenie własnego trawnika możesz dostać mandat. Kuriozalne przepisy właśnie weszły w życie.

Koszenie trawnika

i

Autor: Sachko/ Getty Images Kiedy ostatni raz kosić trawę przed zimą
  • Myślisz, że w swoim ogrodzie możesz robić, co chcesz? Polskie przepisy jasno określają, co jest dozwolone, a co surowo zabronione.
  • Spalanie liści czy wycinka drzew to tylko niektóre z działań, które mogą skończyć się mandatem lub wymagają zgody urzędu.
  • Zaskakujące regulacje obowiązują także za granicą – dowiedz się, jakie kuriozalne zakazy wprowadzono i dlaczego.

Czego nie wolno robić we własnym ogrodzie? Przepisy w Polsce

"Wolnoć Tomku w swoim domku"? Nie zawsze i wszędzie. Myślisz, że posiadanie własnego ogródka lub działki uprawnia Cię to całkowitego zarządzania terenem i możesz robić na nim co chcesz? Wcale tak nie jest. Praktycznie we wszystkich krajach obowiązują przepisy i regulacje prawne, które nakładają na właścicieli ziemi pewne obowiązki i ograniczenia. W Polsce, od 2012 roku nie wolno palić liści na swojej posesji. Za spalanie naturalnych odpadów, poza wyznaczonymi do tego spalarniami, grozi mandat w wysokości do 500 zł. Również kwestie wycinki drzew są w naszym kraju ustawowo uregulowane. Nie wszystkie gatunki drzew można dowolnie wycinać. Wierzby, topole oraz klany można ścinać do 80 cm lub 65 obwodu pnia. Kasztanowce oraz platany nie są już objęte ochronią i można je wycinać nawet bez zezwolenia. W większości przypadków, jeżeli chcesz pozbyć się drzewa z własnej działki musisz zgłosić sprawę do gminy.

Zakazali koszenia trawników. Kuriozalne przepisy

Nie tylko Polska posiada regulacje prawne nakładane na właścicieli działek i ogródków. We Francji weszło właśnie w życie jedno z najbardziej uciążliwych rozporządzeń. W ponad 20 departamentach zakazano korzystania z kosiarek w określonych porach dnia. Zmiana przepisów na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zniwelowania poziomu hałasu na obszarach wiejskich. Lokalne władze zwróciły uwagę, że wiele osób korzysta z kosiarek w godzinach odpoczynku innych przez co zakłóca cisze. Według nowych przepisów, we Francji nie można kosić trawy w godzinach od 12:00 do 16:00, a za złamanie tego przepisu grozi mandat w wysokości do 68 euro. Takie rozporządzenie może być uciążliwe dla wielu osób, w końcu październik i listopad to czas, gdy przygotowuje się ogród do nienadchodzącej zimy, a ostatnie w sezonie koszenie jest ważnym zabiegiem pielęgnacji trawnika. Jak przekonują jednak francuskie władze, koszenie w godzinach porannych lub wieczornych jest bardziej efektywne, a niższe temperatury działają lepiej na stan urządzenia (dotyczy to przede wszystkim południowych obszarów Francji, gdzie temperatury jesienią jest wyższe).

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

