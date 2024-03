Czyszczenie tapicerki w aucie w niczym nie różni się od sprzątania w domu. I w jednym i drugim przypadki liczy się regularność. Jeśli zadbamy o wnętrze auta i systematycznie będziemy je odkurzać oraz usuwać świeże zabrudzenia, nie trzeba będzie pomocy profesjonalistów. Oprócz zabrudzeń z błota, jedzenia, potu czy sierści zwierząt trzeba sobie poradzić także z nieprzyjemnym zapachem, który osadza się wewnątrz auta. Na szczęście i na to są domowe sposoby. Jednak zanim rozpoczniemy czyszczenie tapicerki, samochód trzeba dobrze odkurzyć.

Kupuję dwa opakowania i czyszczę auto w środku. Prosty sposób na tanie odświeżenie tapicerki w samochodzie bez konieczności prania

Jednym z najprostszych sposobów na wyczyszczenie i odświeżenie tapicerki samochodowej domowym sposobem jest użycie sody oczyszczonej. Wystarczy rozsypać ją w aucie i pozostawić na kilka godzin. Najlepiej na noc. Następnie odkurzyć auto. Taki zabieg sprawi, że auto będzie czyste i świeże. Soda pochłonie także nieprzyjemny zapach, który wniknął wcześniej w tapicerkę. Dodatkowo warto również zmieszać sok z cytryny z wodą i po odkurzaniu spryskać wnętrze auta.

Domowe sposoby na czyszczenie tapicerki samochodowej

Czyszczenie tapicerki samochodowej domowymi sposobami trzeba przeprowadzić bardzo ostrożnie. Najlepiej sprawdzić działanie preparatu na skrawku materiału, w mało widocznym miejscu. Lepiej także nie trzeć powierzchni zbyt intensywnie. Środki do czyszczenia nakładamy delikatnie przy użyciu zwilżanej gąbki lub szmatki. Czasami przyda się jednak sucha szczotka. Wszystko zależy od usuwanych plam. Jeśli chcemy wyczyścić zabrudzenia z kawy, herbaty, mleka lub wymiocin przyda się ocet zmieszany z wodą. Taką miksturą zwilżamy szmatkę i przecieramy plamy. Tłuste plamy np. po majonezie z hot dogów czy maśle z kanapki można usunąć za pomocą talku. Wystarczy rozsypać go na zabrudzenie, zostawić na 20 minut, a następnie zebrać proszek odkurzaczem. Jednym z uniwersalnych środków do czyszczenia tapicerki jest płyn do mycia naczyń. Rozcieńczony z wodą usunie większość plam, jednak po wyschnięciu mogą pojawić się zacieki. Dlatego ważne jest, by usunąć cały preparat z materiału. Jeśli chcemy wyczyścić skórzaną tapicerkę domowym sposobem, możemy użyć szarego mydła. Ma neutralny odczyn pH i skutecznie usunie zabrudzenia. Można także wykorzystać ocet w proporcjach: szklanka na dwa litry wody. Jednak zanim zastosujemy taką miksturę, warto sprawdzić w mało widocznym miejscu, jak zareaguje materiał. Może się okazać, że ocet odbarwi tapicerkę. Z poważnymi zabrudzeniami poradzi sobie także soda oczyszczona z niewielką ilością wody. Jednak i tutaj trzeba uważać — można porysować tapicerkę. Bez względu na to, jakie preparaty zastosujemy, trzeba także pamiętać, by nie używać zbyt dużej ilości wody. Nadmiar płynu wsiąknie w głąb materiału i pojawią się zacieki. Ponadto po sprzątaniu trzeba zastosować środki pielęgnacyjne do skóry. Zamiast profesjonalnych preparatów można użyć nawilżającego balsamu do ciała lub kremu do rąk z gliceryną.

ZOBACZ TEŻ: Wystarczy spalić kilka kulek, by przyciągnąć bogactwo. Oto magiczne właściwości ziela angielskiego

Quiz: Najlepsze cytaty z „Samych Swoich”. Wiesz, kto to powiedział? Pawlak, Kargul a może Kokeszko? Szybki test wiedzy o popularnej filmowej trylogii Pytanie 1 z 10 „Trzeba nam było szukać nowego wroga, jak tu pod bokiem znalazł się stary? Toż to by było nie po Bożemu” - kto w „Samych swoich” wypowiada te słowa? Władysław Kargul Kazimierz Pawlak Leonia Pawlak Dalej