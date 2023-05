Lidl wraz z Anną i Robertem Lewandowskimi zadbają o zdrowie Polaków

Niespełna rok temu, jesienią 2022 r., Lidl Polska wraz z Anną i Robertem Lewandowskimi wspierali polskie placówki edukacyjne w ramach akcji „Szkoły pełne talentów”. W akcji udział wzięło ponad 10 000 szkół, które zyskały nowy sprzęt, a także miały doskonałą okazję do integracji i działania we wspólnej sprawie. Tym razem sieć postanowiła skoncentrować się na kształtowanie pozytywnych nawyków u wszystkich Polaków. Jest to pierwsza tego typu akcja sieci handlowej w Polsce. Główny cel działań stanowi wspieranie zdrowia w każdym aspekcie życia.

Czym jest dobrostan (ang. wellbeing)? To słowo oznaczające szeroko pojęte dobre samopoczucie. W nowej kampanii Lidl Polska przekonuje, że warto zadbać o trzy strefy swojego życia: zdrowe odżywianie wraz z budowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych, podejmowanie aktywności fizycznej oraz troska o swoje samopoczucie i zdrowie psychiczne. Dzięki holistycznemu podejściu zmiany są łatwiejsze do wprowadzenia.

W nową kampanię Lidl Polska zaangażowanych jest wiele osób, które wspólnie troszczą się o zdrowie Polaków. Na czele „drużyny Lidla” stoją ambasadorowie – Anna i Robert Lewandowscy, ale zaangażowani są także eksperci z różnych dziedzin: dietetyczka Dominika Hatala, psycholożka Magdalena Chorzewska oraz trener Jakub Głąb. Dzięki poradom specjalistów można dowiedzieć się, jak komponować zdrowe posiłki, dlaczego warto być aktywnym, jak dbać o relacje rodzinne czy skąd czerpać energię do podejmowania codziennych wyzwań. W każdym tygodniu sieć zaproponuje produkty, które będą wspierać Polaków w lepszym odżywaniu.

Lidl Polska od lat oferuje Polakom wysokiej jakości produkty w atrakcyjnej cenie, wytworzone w sposób zrównoważony. Teraz dodatkowo zachęcamy wszystkich do podjęcia dodatkowych działań w trosce o swój dobrostan. Zmiana może rozpocząć się tu i teraz, a do jej osiągnięcia wystarczy podstawowa aktywność fizyczna czy drobne modyfikacje jadłospisu – może to być na przykład przestrzeganie zasady spożywania pięciu porcji warzyw i owoców każdego dnia. Jako Lidl Polska chcemy towarzyszyć Polakom w tej drodze ku lepszemu, tak jak towarzyszymy im podczas codziennych zakupów. Naszym celem jest zaproszenie wszystkich do zmiany swoich nawyków – warto pomyśleć o zdrowiu swoim i bliskich – zachęca Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Zdrowie to jedna z największych wartości w naszym życiu. To podstawa nie tylko do osiągania sportowych sukcesów, ale również do dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Dlatego od lat zachęcam do zmiany naszych codziennych nawyków na zdrowsze, a więc aktywności fizycznej, zdrowej i dobrze zbilansowanej diety oraz regeneracji. To kompleksowe, holistyczne podejście to recepta na dobre samopoczucie i wewnętrzny balans – mówi Anna Lewandowska.

Dla zachowania zdrowia warto codziennie podejmować wysiłek. Budowanie nawyków to bardzo trudna i mozolna praca, ale z czasem jest coraz łatwiej, a obserwowanie zmiany przynosi wiele satysfakcji. Ważne, żeby podjąć pierwszy krok – to od niego wszystko się zaczyna – a następnie być konsekwentnym w swoim działaniu. Cieszę się, że Lidl Polska wystartował z taką akcją. Chciałbym, aby ta kampania była dla każdego z nas początkiem drogi do zdrowia i lepszego samopoczucia – mówi Robert Lewandowski.

W ramach kampanii zostały wykorzystane narzędzia komunikacji 360. Informacje na temat akcji można znaleźć w telewizji, radio, digitalu, nośnikach OOH, a także we własnych kanałach Lidl Polska, takich jak gazetki, social media czy YouTube. Za realizację odpowiada agencja GPD.

i Autor: Materiały prasowe Lidl