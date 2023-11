Dodaj pół szklanki do prania białych ubrań. Łebski sposób na pozbycie się żółtych plam oraz brzydkiego zapachu. Ubrania będą śnieżnobiałe i świeże

W latach 90. przyciągały przed telewizory całe rodziny. Teleturnieje sprawdzały wiedzę, bystrość, a nawet umawiały na randki. Dla wielu osób atrakcyjna była nie tylko rywalizacja na ekranie, ale i nagrody takie jak np. polonez czy sprzęt AGD. Mimo że nie wszystkie programy przetrwały próbę czasu, to kilka można oglądać do dziś, choć w niektórych zmienili się prowadzący. Dla tych, którzy lubią czasem wrócić do przeszłości, przygotowaliśmy test. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz polskie teleturnieje lat 90. i rozwiąż nasz quiz. Komplet zdobędą tylko prawdziwi teleturniejomaniacy.

ZOBACZ TEŻ: Smaki z dzieciństwa. Quiz tak pyszny, jak trudny. Wyjmij palec z Vibovitu i rozwiąż test

Magda odsłoń Panu, czyli quiz o polskich teleturniejach lat 90. Trudny test z pamięci o największych hitach. Sprawdź, czy masz miliard w rozumie Pytanie 1 z 10 Prowadził Wojciech Pijanowski, a kto odsłaniał literki w „Kole fortuny”? Magda Mołek Magda Masny Dalej