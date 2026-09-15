Masz dość kipiącej zupy? Ten trik z jednym składnikiem sprawi, że zapomnisz o staniu przy garnku

Kipienie zupy najczęściej wynika z gotowania na zbyt dużym ogniu lub przepełnienia garnka, co powoduje wydostawanie się piany i pary.

Aby temu zapobiec, można zastosować prosty trik: posmarować wewnętrzny rant garnka cienką warstwą produktu, który każdy ma w kuchni, co utrudni pianie przedostanie się poza naczynie.

Dodatkowo, zaleca się używanie odpowiednio dużego garnka oraz zmniejszenie płomienia po zagotowaniu, aby utrzymać spokojne wrzenie.

Przygotowanie zupy na pozór to bułka z masłem. Nastawiamy palnik, doprowadzamy wywar do wrzenia, po czym zostawiamy naczynie na minimalnym ogniu, aby smaki się połączyły. Kłopoty zaczynają się w sytuacji, gdy płomień jest za duży lub garnek wypełniony po same brzegi. Wówczas wystarczy ułamek sekundy, by piana wymknęła się spod kontroli.

Dlaczego zupa kipi? Wyjaśniamy mechanizm

Zazwyczaj za ten kulinarny wypadek odpowiada zbyt mocne gotowanie. W momencie silnego wrzenia zarówno para, jak i piana pną się ku górze. Jeżeli wewnątrz naczynia brakuje przestrzeni, ciecz błyskawicznie ląduje na płycie. Z tego względu zaraz po zagotowaniu należy zredukować płomień. Zupa ma delikatnie mrugać, a nie szaleć w garnku. Warto też postawić na pojemniejsze naczynie. Co ciekawe, w przeszłości stosowano sprytną metodę, by skutecznie ujarzmić niesforną potrawę.

Posmaruj rant garnka, a zupa już nie wykipi. Sprawdzony patent babć

Ten użyteczny patent sprawdza się idealnie w przypadku potraw, które generują sporo piany. Zanim przystąpimy do pichcenia, warto natłuścić górną krawędź naczynia odrobiną oliwy bądź masła. Taka śliska bariera skutecznie hamuje wędrówkę piany w stronę rantu. W ten sposób zupa zostaje w garnku i nie brudzi kuchenki. Metoda ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie i nie wymaga skomplikowanego sprzętu. Sekunda pracy wystarczy, by uwolnić się od stania przy palniku.

Na szczęście nie ma potrzeby ciągłego doglądania garnka. Niemniej jednak, gdy naczynie jest zbyt pełne, a palnik nastawiony na maksymalną moc, ryzyko wykipienia pozostaje wysokie. Aby tego uniknąć, najlepiej zastosować się do kilku prostych wskazówek: wybrać odpowiednio pojemne naczynie, gotować na umiarkowanym ogniu, a w razie konieczności zabezpieczyć brzeg garnka cienką warstwą tłuszczu, np. masła lub oliwy.

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