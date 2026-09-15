Masz dość kipiącej zupy? Ten trik z jednym składnikiem sprawi, że zapomnisz o staniu przy garnku

KLJU
2026-09-15 10:12

Chwila nieuwagi wystarczy, by zupa wyleciała z garnka prosto na płytę. Aby temu zapobiec, często warujemy przy kuchence i śledzimy rozwój wydarzeń. Istnieje jednak banalnie prosty sposób, by zminimalizować ryzyko kipienia, używając popularnego składnika z lodówki.

Kobieta w pomarańczowym fartuchu miesza zupę w garnku. O triku na kipiącą wodę przeczytasz na SE.
Autor: senivpetro/ Freepik.com
  • Kipienie zupy najczęściej wynika z gotowania na zbyt dużym ogniu lub przepełnienia garnka, co powoduje wydostawanie się piany i pary.
  • Aby temu zapobiec, można zastosować prosty trik: posmarować wewnętrzny rant garnka cienką warstwą produktu, który każdy ma w kuchni, co utrudni pianie przedostanie się poza naczynie.
  • Dodatkowo, zaleca się używanie odpowiednio dużego garnka oraz zmniejszenie płomienia po zagotowaniu, aby utrzymać spokojne wrzenie.

Przygotowanie zupy na pozór to bułka z masłem. Nastawiamy palnik, doprowadzamy wywar do wrzenia, po czym zostawiamy naczynie na minimalnym ogniu, aby smaki się połączyły. Kłopoty zaczynają się w sytuacji, gdy płomień jest za duży lub garnek wypełniony po same brzegi. Wówczas wystarczy ułamek sekundy, by piana wymknęła się spod kontroli.

Polecany artykuł:

Dlaczego zupa kipi? Wyjaśniamy mechanizm

Zazwyczaj za ten kulinarny wypadek odpowiada zbyt mocne gotowanie. W momencie silnego wrzenia zarówno para, jak i piana pną się ku górze. Jeżeli wewnątrz naczynia brakuje przestrzeni, ciecz błyskawicznie ląduje na płycie. Z tego względu zaraz po zagotowaniu należy zredukować płomień. Zupa ma delikatnie mrugać, a nie szaleć w garnku. Warto też postawić na pojemniejsze naczynie. Co ciekawe, w przeszłości stosowano sprytną metodę, by skutecznie ujarzmić niesforną potrawę.

Posmaruj rant garnka, a zupa już nie wykipi. Sprawdzony patent babć

Ten użyteczny patent sprawdza się idealnie w przypadku potraw, które generują sporo piany. Zanim przystąpimy do pichcenia, warto natłuścić górną krawędź naczynia odrobiną oliwy bądź masła. Taka śliska bariera skutecznie hamuje wędrówkę piany w stronę rantu. W ten sposób zupa zostaje w garnku i nie brudzi kuchenki. Metoda ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie i nie wymaga skomplikowanego sprzętu. Sekunda pracy wystarczy, by uwolnić się od stania przy palniku.

Na szczęście nie ma potrzeby ciągłego doglądania garnka. Niemniej jednak, gdy naczynie jest zbyt pełne, a palnik nastawiony na maksymalną moc, ryzyko wykipienia pozostaje wysokie. Aby tego uniknąć, najlepiej zastosować się do kilku prostych wskazówek: wybrać odpowiednio pojemne naczynie, gotować na umiarkowanym ogniu, a w razie konieczności zabezpieczyć brzeg garnka cienką warstwą tłuszczu, np. masła lub oliwy.

Rosół domowy: tradycyjny przepis na lekarstwo na wszystkie smutki
Rosół z naleśnikowymi roladkami i natką
Galeria zdjęć 13
Quiz. Polskie potrawy regionalne. Wiesz, co jada się na Podhalu, a co na Mazowszu?
Pytanie 1 z 15
Małdrzyki to tradycyjne placki z twarogu. Serwuje się je:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki