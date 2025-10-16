Mieszam te 3 składniki i wcieram w spalony spód patelni. Po 10 minutach powierzchnia jest lśniąca i czysta. Sposób na przypaloną patelnię od spodu

- Przypalony spód patelni to częsty problem, który może prowadzić do jej zniszczenia.
- Zamiast kupować drogie środki, możesz wykorzystać domowe sposoby na usunięcie spalenizny.
- Odkryj proste triki, które sprawią, że Twoja patelnia będzie wyglądać jak nowa!
Wymieszaj to ze sobą i wetrzyj w spalony spód patelni. Będzie jak nowy
Przypalony spód patelni to nic nadzwyczajnego. Problem ten pojawia się najczęściej w wyniku wysokiej temperatury oraz płomieni z kuchenki gazowej. Choć przypalony spód patelni nie wpływa bezpośrednio na jakość i smak przygotowywanego jedzenia, to może on przyczynić się do szybszego niszczenia naczynia. Duża warstwa spalenizny niszczy spód patelni i sprawia, że powłoka staje się coraz cieńsza. Jest ona bardziej podatna na uszkodzenia i może się kruszyć. Z czasem spalony spód może zacząć pękać, a patelnia będzie nadawała się jedynie na śmietnik.
Do wyczyszczenia spalenizny świetnie sprawdzą się domowe sposoby. Okazuje się, że w zakamarkach swojego domu masz preparaty, które dobrze rozpuszczają zaschnięte zabrudzenia. Zamiast sięgać po kupne środki, wykorzystaj, co to już masz.
Trudne do usunięcia zabrudzenia, w tym spaleniznę, dobrze rozpuszcza mieszanka sody oczyszczonej oraz zwykłej pasty do zębów. Wystarczy, że w niewielkim pojemniku wymieszasz 1 łyżkę stołową pasty do zębów z 1 łyżką sody oczyszczonej i wody. Całość należy mieszać, aż powstania gęsta pasta o jednolitej konsystencji. Tak powstałą mieszanką zaaplikuj na przypalony spód patelni i pozostaw na około 15 minut. Po tym czasie delikatnie zetrzyj resztki mieszanki pasty do zębów i sody oczyszczonej i całość przemyj wodą z płynem do naczyń. Ten sposób świetnie usunie spaleniznę pozostawiając powłokę lśniącą i czystą.
Namaczam w ręcznik papierowy i przykładam go do patelni
Z zabrudzeniami ze spalenizny na patelni radzi sobie także soda oczyszczona. Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą w proporcjach 2:1. Całość zamieszaj aż powstanie gęsta papka i delikatnie namocz w niej grubą warstwę ręcznika papierowego. Następnie połóż go na przypalonej patelni (dla lepszych rezultatów możesz dodać także kwasek cytrynowy) na około kilkadziesiąt minut. Soda oczyszczona rewelacyjnie rozpuszcza spaleniznę i jest bezpieczna dla tworzywa patelni. Po zdjęciu, namoczonego sodą oczyszczoną ręcznika papierowego umyj patelnią pod bieżącą, ciepłą wodą.
Jak wyczyścić przypaloną od spodu patelnię? Sposób z octem
Inną metodą czyszczenie przypalonej patelni od spodu jest wykorzystacie octu. Ma on kwaśny odczyn, co sprawia, że genialnie usuwa tłuszcz, kamień a nawet rdzę. Pamiętaj, by nie stosować go na powierzchnie emaliowane ponieważ możesz sprawić, że staną się ona matowe. W przypadku patelni aluminiowej czy stalowej zadziała jednak rewelacyjnie. Zmieszasz ocet z wodą i w takiej mieszance umieść patelnię. Po kilkudziesięciu minutach warstwa spalenizny powinna sama odejść.