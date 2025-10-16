Mieszam te 3 składniki i wcieram w spalony spód patelni. Po 10 minutach powierzchnia jest lśniąca i czysta. Sposób na przypaloną patelnię od spodu

Przypalony spód patelni to częsty problem, który może prowadzić do jej zniszczenia.

Zamiast kupować drogie środki, możesz wykorzystać domowe sposoby na usunięcie spalenizny.

Odkryj proste triki, które sprawią, że Twoja patelnia będzie wyglądać jak nowa!

Wymieszaj to ze sobą i wetrzyj w spalony spód patelni. Będzie jak nowy

Przypalony spód patelni to nic nadzwyczajnego. Problem ten pojawia się najczęściej w wyniku wysokiej temperatury oraz płomieni z kuchenki gazowej. Choć przypalony spód patelni nie wpływa bezpośrednio na jakość i smak przygotowywanego jedzenia, to może on przyczynić się do szybszego niszczenia naczynia. Duża warstwa spalenizny niszczy spód patelni i sprawia, że powłoka staje się coraz cieńsza. Jest ona bardziej podatna na uszkodzenia i może się kruszyć. Z czasem spalony spód może zacząć pękać, a patelnia będzie nadawała się jedynie na śmietnik.

Do wyczyszczenia spalenizny świetnie sprawdzą się domowe sposoby. Okazuje się, że w zakamarkach swojego domu masz preparaty, które dobrze rozpuszczają zaschnięte zabrudzenia. Zamiast sięgać po kupne środki, wykorzystaj, co to już masz.

Trudne do usunięcia zabrudzenia, w tym spaleniznę, dobrze rozpuszcza mieszanka sody oczyszczonej oraz zwykłej pasty do zębów. Wystarczy, że w niewielkim pojemniku wymieszasz 1 łyżkę stołową pasty do zębów z 1 łyżką sody oczyszczonej i wody. Całość należy mieszać, aż powstania gęsta pasta o jednolitej konsystencji. Tak powstałą mieszanką zaaplikuj na przypalony spód patelni i pozostaw na około 15 minut. Po tym czasie delikatnie zetrzyj resztki mieszanki pasty do zębów i sody oczyszczonej i całość przemyj wodą z płynem do naczyń. Ten sposób świetnie usunie spaleniznę pozostawiając powłokę lśniącą i czystą.

Namaczam w ręcznik papierowy i przykładam go do patelni

Z zabrudzeniami ze spalenizny na patelni radzi sobie także soda oczyszczona. Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą w proporcjach 2:1. Całość zamieszaj aż powstanie gęsta papka i delikatnie namocz w niej grubą warstwę ręcznika papierowego. Następnie połóż go na przypalonej patelni (dla lepszych rezultatów możesz dodać także kwasek cytrynowy) na około kilkadziesiąt minut. Soda oczyszczona rewelacyjnie rozpuszcza spaleniznę i jest bezpieczna dla tworzywa patelni. Po zdjęciu, namoczonego sodą oczyszczoną ręcznika papierowego umyj patelnią pod bieżącą, ciepłą wodą.

Jak wyczyścić przypaloną od spodu patelnię? Sposób z octem

Inną metodą czyszczenie przypalonej patelni od spodu jest wykorzystacie octu. Ma on kwaśny odczyn, co sprawia, że genialnie usuwa tłuszcz, kamień a nawet rdzę. Pamiętaj, by nie stosować go na powierzchnie emaliowane ponieważ możesz sprawić, że staną się ona matowe. W przypadku patelni aluminiowej czy stalowej zadziała jednak rewelacyjnie. Zmieszasz ocet z wodą i w takiej mieszance umieść patelnię. Po kilkudziesięciu minutach warstwa spalenizny powinna sama odejść.