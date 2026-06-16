Minionki przejmują KFC! Sieć zapowiada limitowane menu z bananowo-pomidorowym sosem i kolekcjonerskimi figurkami

Co wyniknie z połączenia słodkiego banana i wytrawnego pomidora? Odpowiedź jest prosta – minionkowy sos! Czyli idealny balans między owocową słodyczą a wyrazistym smakiem aromatycznych pomidorów. Brzmi odważnie, smakuje nieziemsko i niezwykle dobrze komponuje się z chrupiącym kurczakiem. Nowe menu oparte na limitowanym sosie zadebiutuje we wszystkich restauracjach KFC już 17.06. Fani będą mogli spróbować pięciu nowych propozycji i skompletować pięć kolekcjonerskich figurek z postaciami z filmu „Minionki i straszydła”.

Minionkowe menu przyniesie aż pięć nowości, które staną się gratką dla miłośników złocistego kurczaka i słodkości.

Minionki Burger – urzekająca żółta bułka z oczami (tak, to nie żart), a w środku kawałki soczystej, panierowanej polędwiczki z kurczaka, podanej w towarzystwie świeżych warzyw, sera i minionkowego sosu. Burger będzie dostępny w wersji podstawowej oraz max.

Minionki Box – zestaw na większy głód zawierający wszystko, co najlepsze. Minonki Burger (w wersji standardowej lub max), dwa Hot&Spicy Strips, duża porcja frytek, napój z dolewką i minionkowy sos. Do każdego Boxa dołączana jest jedna z pięciu kolekcjonerskich figurek.

Minionki Kubełek dla 1 osoby – pięć Hot&Spicy Strips obficie polanych minionkowym sosem, podawanych z frytkami.

Minionki Shake z dodatkami – kultowy shake KFC o smaku waniliowym z dodatkiem bananowego puree, bitej śmietany oraz chrupiącej posypki w kształcie bananów.

Minionki Drink – orzeźwiający napój, w którym znajdzie się 7Up, bananowe kulki Popping Boba oraz bananowo-ananasowy sok.

KFC przygotowało również coś ekstra dla prawdziwych fanów i łowców gadżetów. W ramach najnowszej oferty można zebrać aż pięć unikalnych, limitowanych figurek z bohaterami filmu „Minionki i straszydła”. Każda z nich doskonale oddaje szalony klimat produkcji i po prostu musi trafić do Twojej kolekcji. Figurki są dołączane do zestawów Minionki Box.

Nowe menu będzie dostępne od 17.06 we wszystkich restauracjach KFC oraz w dostawie. Oferta jest limitowana czasowo i obowiązuje do odwołania.

Wpadnij do najbliższego KFC, złap premierowe menu i daj się porwać żółtej fali!