Dzień Ojca zbliża się wielkimi krokami. W Pepco kupisz praktyczne prezenty za grosze

Upominki wręczane z okazji Dnia Ojca z powodzeniem łączą funkcjonalność z atrakcyjnym wyglądem, a ich zakup wcale nie obciąży domowych finansów.

Na półkach sklepowych znajdziemy dziesiątki wariantów nastawionych przede wszystkim na użyteczność, stanowiących świetną odskocznię od klasycznych i nie zawsze trafionych podarunków.

Proponowany asortyment składa się z rozmaitych towarów, takich jak odzież czy niezbędniki turystyczne, które idealnie sprawdzą się u miłośników aktywnego relaksu w plenerze.

Większość dostępnych w sprzedaży rzeczy wyróżnia się ogromną wszechstronnością, dzięki czemu obdarowany tata chętnie z nich skorzysta zarówno w domu, jak i na wakacjach.

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Każdego roku pojawia się dylemat dotyczący wyboru właściwego podarunku dla taty. Znacznie lepszym rozwiązaniem od zakupu sztampowych skarpet lub kubków będzie inwestycja w przedmiot faktycznie przydatny. Sieć sklepów Pepco wprowadziła do sprzedaży bogatą ofertę artykułów, które charakteryzują się wysoką funkcjonalnością i niską ceną. Klienci mogą wybierać spośród stylowych ubrań oraz gadżetów dedykowanych pasjonatom podróżowania, kempingów i spędzania czasu w plenerze. Z pewnością zostaną one wykorzystane w trakcie urlopów, wycieczek poza miasto czy też standardowego funkcjonowania. Co istotne, spora część tych produktów wiąże się z wydatkiem rzędu zaledwie 30 złotych, co pozwala na skompletowanie świetnego prezentu bez drastycznego ubytku w portfelu.

Warto przy okazji przypomnieć o niezwykle popularnych w ostatnim czasie kompletach z muślinu oferowanych przez Pepco. Te lekkie, stylowe i zapewniające ogromną wygodę zestawy idealne na upalne dni wyceniono na zaledwie 65 złotych.

Tanie prezenty na Dzień Ojca z Pepco. Co wybrać?

Uwagę klientów zwraca przede wszystkim turystyczna poduszka, którą sklepy oferują w różnych wersjach. Za ten niewielki gadżet, który fantastycznie podniesie jakość snu podczas pokonywania długich tras w aucie, samolocie lub pociągu, zapłacimy od 12 złotych w górę. Stanowi on rewelacyjny i zarazem niezwykle poręczny dodatek dla każdego miłośnika wojaży.

Z myślą o osobach regularnie wyjeżdżających za granicę stworzono specjalne, gustowne osłony na paszport. Inwestycja w ten element wynosi zaledwie 8 złotych, a jego zastosowanie pozwala skutecznie uchronić najważniejszy dokument tożsamości przed jakimikolwiek uszkodzeniami podczas intensywnych wyjazdów.

Zestawy prezentowe na Dzień Ojca 2026 i inne letnie gadżety z Pepco

Niezwykle interesującą opcją pozostaje samodzielne skomponowanie dedykowanego pakietu upominkowego. Za połączenie t-shirtu, małej torby na kosmetyki oraz poduszki w kształcie rogala zapłacimy w sumie niecałe 50 złotych. W ten sposób zbudujemy wysoce użyteczny zestaw, który posłuży tacie przez cały sezon letni. To doskonały dowód na to, że świętowanie Dnia Ojca nie musi generować ogromnych kosztów, a my mimo wszystko wręczymy komuś bliskiemu cudowną i przydatną pamiątkę.

Asortyment wzbogacono również o turystyczne saszetki łazienkowe, których koszt ustalono na zaledwie 15 złotych. To świetne rozwiązanie pozwalające na utrzymanie porządku we wszystkich niezbędnych produktach do higieny podczas każdego wyjazdu. Tego rodzaju upominek sprawdzi się wyśmienicie u każdego taty, bez względu na to, czy właśnie wybiera się na długie wczasy, czy jedynie w krótką delegację w celach zawodowych.

Jeżeli ojciec preferuje wypoczynek na łonie natury, nad jeziorem lub na własnej posesji, powinniśmy przemyśleć zakup rozkładanego leżaka plażowego dostępnego za 45 złotych. Ten sprzęt błyskawicznie udowodni swoją użyteczność w trakcie letniego relaksu pod chmurką. Warto też dołączyć do niego torbę utrzymującą stałą temperaturę, którą wyceniono na zaledwie 20 złotych. Dzięki niej wszelkie zabierane na pikniki, spacery z rodziną i urlopowe wyjazdy kanapki czy napoje zachowają pożądaną świeżość oraz chłód.

W sektorze modowym na szczególną uwagę zasługują letnie t-shirty z przyciągającymi wzrok grafikami, za które zapłacimy od 12 złotych wzwyż. Standardowe fasony bez zdobień oscylują w przedziale między 15 a 25 złotych, stanowiąc niesamowicie bezpieczny i pewny wybór. Planując prezenty na gorące tygodnie, warto rzucić okiem również na krótkie spodenki. Dyskont przygotował dla klientów szeroki wachlarz szortów z dżinsu, dresówki i przewiewnej bawełny w cenach wahających się między 20 a 40 złotych. Takie ubranie z całą pewnością natychmiast trafi do codziennego użycia i nie pokryje się kurzem na dnie szafy.

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