Genialny trik na brudny Airfryer. Zaschnięty tłuszcz zniknie w kilka minut

- Frytkownice beztłuszczowe cieszą się ogromnym uznaniem, jednak usuwanie z nich zaschniętego brudu spędza wielu osobom sen z powiek.
- Zalegające resztki wpływają negatywnie na aromat serwowanych dań, ale można je łatwo zlikwidować bez konieczności długotrwałego mycia.
- Wystarczy zastosować pewną sprytną metodę, aby sprzęt wyglądał jak nowy, eliminując przy tym potrzebę stosowania silnych detergentów.
Urządzenia typu Airfryer na stałe wpisały się w krajobraz polskich kuchni. Umożliwiają one przygotowanie chrupiących frytek, mięs czy warzyw z minimalnym użyciem oleju, co napędza ich rosnącą popularność. Niestety, częste korzystanie z frytkownicy ma swoje minusy. Należy pamiętać, że wewnątrz pojemnika z czasem odkładają się spalone resztki posiłków oraz lepki tłuszcz. Brak systematycznego mycia prowadzi do powstawania trudnych do usunięcia zabrudzeń, a w konsekwencji do wydzielania nieprzyjemnych zapachów podczas podgrzewania jedzenia. Na szczęście z pomocą przychodzi banalny patent, dzięki któremu unikniesz żmudnego czyszczenia i szorowania.
Prosty sposób na czyszczenie Airfryera. Jak usunąć przypalony brud?
Metoda na błyskawiczne odświeżenie frytkownicy nie wymaga użycia siły ani specjalistycznej chemii. Wystarczy nalać do wnętrza misy trochę wody, a następnie wkroplić odrobinę standardowego płynu do mycia naczyń. Kolejnym krokiem jest wsunięcie pojemnika z powrotem i uruchomienie sprzętu na zaledwie pięć minut przy temperaturze wynoszącej 200 stopni Celsjusza. Powstałe w ten sposób ciepło sprawi, że woda z detergentem błyskawicznie rozpuści uporczywe zanieczyszczenia przylegające do dna i ścianek kosza. Po upływie zaprogramowanego czasu musisz ostrożnie wylać brudny płyn, odczekać do lekkiego wystudzenia i dokładnie przetrzeć środek delikatną szmatką lub gąbką.
Zastosowanie tego domowego triku sprawia, że niemal wszystkie zanieczyszczenia odchodzą bez najmniejszego problemu. To niezwykle skuteczna metoda na utrzymanie frytkownicy w nienagannym stanie przez długie miesiące. Systematyczna pielęgnacja gwarantuje, że serwowane posiłki będą zawsze smakować wybornie, a sama maszyna nie ulegnie przedwczesnej awarii i posłuży w domowej kuchni przez lata.
Warto również wziąć sobie do serca fakt, że błyskawiczne przemycie sprzętu po każdym zakończonym posiłku skutecznie zapobiegnie nawarstwianiu się zaschniętego brudu w przyszłości.