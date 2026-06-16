Genialny trik na brudny Airfryer. Zaschnięty tłuszcz zniknie w kilka minut

Frytkownice beztłuszczowe cieszą się ogromnym uznaniem, jednak usuwanie z nich zaschniętego brudu spędza wielu osobom sen z powiek.

Zalegające resztki wpływają negatywnie na aromat serwowanych dań, ale można je łatwo zlikwidować bez konieczności długotrwałego mycia.

Wystarczy zastosować pewną sprytną metodę, aby sprzęt wyglądał jak nowy, eliminując przy tym potrzebę stosowania silnych detergentów.

Urządzenia typu Airfryer na stałe wpisały się w krajobraz polskich kuchni. Umożliwiają one przygotowanie chrupiących frytek, mięs czy warzyw z minimalnym użyciem oleju, co napędza ich rosnącą popularność. Niestety, częste korzystanie z frytkownicy ma swoje minusy. Należy pamiętać, że wewnątrz pojemnika z czasem odkładają się spalone resztki posiłków oraz lepki tłuszcz. Brak systematycznego mycia prowadzi do powstawania trudnych do usunięcia zabrudzeń, a w konsekwencji do wydzielania nieprzyjemnych zapachów podczas podgrzewania jedzenia. Na szczęście z pomocą przychodzi banalny patent, dzięki któremu unikniesz żmudnego czyszczenia i szorowania.

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Metoda na błyskawiczne odświeżenie frytkownicy nie wymaga użycia siły ani specjalistycznej chemii. Wystarczy nalać do wnętrza misy trochę wody, a następnie wkroplić odrobinę standardowego płynu do mycia naczyń. Kolejnym krokiem jest wsunięcie pojemnika z powrotem i uruchomienie sprzętu na zaledwie pięć minut przy temperaturze wynoszącej 200 stopni Celsjusza. Powstałe w ten sposób ciepło sprawi, że woda z detergentem błyskawicznie rozpuści uporczywe zanieczyszczenia przylegające do dna i ścianek kosza. Po upływie zaprogramowanego czasu musisz ostrożnie wylać brudny płyn, odczekać do lekkiego wystudzenia i dokładnie przetrzeć środek delikatną szmatką lub gąbką.

Zastosowanie tego domowego triku sprawia, że niemal wszystkie zanieczyszczenia odchodzą bez najmniejszego problemu. To niezwykle skuteczna metoda na utrzymanie frytkownicy w nienagannym stanie przez długie miesiące. Systematyczna pielęgnacja gwarantuje, że serwowane posiłki będą zawsze smakować wybornie, a sama maszyna nie ulegnie przedwczesnej awarii i posłuży w domowej kuchni przez lata.

Warto również wziąć sobie do serca fakt, że błyskawiczne przemycie sprzętu po każdym zakończonym posiłku skutecznie zapobiegnie nawarstwianiu się zaschniętego brudu w przyszłości.

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