Misterny trik na gruntowne mycie Thermomix. Będzie higienicznie czysty. Koniecznie rób to co dwa tygodnie

Jak czyścić Thermomix?

Thermomix niewątpliwie podbił polski rynek i w wielu domach stał się najważniejszym sprzętem kuchennym. Jego użytkowników nie odstrasza nawet dość wysoka cena robota gotującego. Otóż za wersję TM6 trzeba zapłacić około 5700 zł. Jednak użytkownicy uważają, że jest on niezastąpiony i wart niemal każdej wydanej złotówki. Tak, jak o każdy sprzęt kuchenny, o Thermimox należy dbać i regularnie go czyścić. Oczywiste jest, że myjemy misę i poszczególne części po zakończonym gotowaniu. Warto jednak raz na 2 tygodnie przeprowadzić gruntowne mycie Thermomix. W mediach społecznościowych pojawił się świetny i prosty sposób na czyszczenie Thremomix. Wystarczy jedna rzecz, a Twój ulubiony robot gotujący będzie higienicznie czysty.

Genialny sposób na gruntowne mycie Thermomix

Na Instagramie na profilu @thermomixowe_podroze pojawił się genialny i prosty sposób na mycie Thermomix. - Polecam robić co dwa tygodnie, używając Thermomixa codziennie - pisze jego autorka. Jak myć Thermomix, aby był czysty? Nalej do misy litr wody i dodaj do niej kilka kropel płynu do mycia naczyń. Następnie wrzuć tabletkę do zmywarki i ustaw urządzenie na 120 stopni i 1 obrót na około 20 minut. - W ciężko dostępne miejsca można dotrzeć za pomocą - patyczka do uszu, wykałaczki i ręcznika papierowego - dodaje pod filmikiem instruktazowym autorka profilu @thermomixowe_podroze.

