Nieznana funkcja Thermomixa ułatwi gotowanie. Jest jeden haczyk, który zdenerwuje posiadaczki tego sprzętu

Nowa funkcja Thermomixa ułatwi gotowanie

Nie da się ukryć, że Thermomix podbił polski rynek i w wielu domach stał się najważniejszym sprzętem kuchennym. Jego funkcjonalność jest na tyle ceniona przez panie domu, że nie jest w stanie ich odstraszyć nawet cena tego robota gotującego. A ta nie należy do najniższych, gdyż za wersję TM6 trzeba zapłacić około 5700 zł. Idąc za ciosem popularności robota, jego producent, marka Vorwerk zaprezentowała nową funkcję Thermomixa, która zdecydowanie jeszcze bardzie ułatwi gotowanie i korzystanie z robota. Na początku 2023 roku w sklepie internetowym pojawiła się nakładka umożliwiająca krojenie. Akcesorium pozwala szybko i łatwo pokroić owoce i warzywa w różnej grubości plasterki lub paski. Składa się ona z pięciu elementów - pokrywy, pojemnika, popychacza, trzpienia oraz tarczy tnącej. Co ważne nakładka krojąca jest kompatybilna z modelek TM5 i TM6.

Nakładka krojąca kosztuje kilkaset złotych

Choć nakładka krojąca z pewnością ułatwi gotowanie, to jednak sporo kosztuje. I to jest ta wiadomość, która z pewnością popsuje humor niejednej fance Thermomixa. Nowe akcesorium można nabyć w sklepie internetowym producenta. Jego koszt to 495 złotych. Na platformie Cookidoo są już dostępne nowe przepisy, które mają wykorzystywać nakładkę krojącą.

