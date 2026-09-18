Najlepsze sposoby na zmarszczki. Jak odjąć sobie lat i zadbać o swoją skórę?

Makijaż potrafi zdziałać cuda i wiele się mówi jak maskować niedoskonałości za pomocą makeupu, jednak tak samo ważna jest odpowiednia pielęgnacja. Jeżeli nie zadbamy o naszą skórę to żaden makijaż nie będzie na niej wyglądał dobrze. Warto do swojej codziennej pielęgnacji wprowadzić także produkty liftingujące i przeciwzmarszczkowe.

Wszyscy kochamy słońce, z jednej strony stanowi ono rewelacyjne źródło witaminy D, z drugiej, niestety posiada również szerokie spectrum działań niepożądanych. Wiecie, że to właśnie promienie słoneczne uznawane są za jeden z głównych czynników, które odpowiadają za starzenie się skóry, w tym także za zmarszczki? Dlatego tak ważna jest prawidłowa ochrona naszej skóry przed słońcem. Wybierając się na plażę raczej nie zapominamy o kremach do opalania i pamiętamy, by regularnie smarować się wysokimi filtrami. Gorzej jest jednak ze skórą twarzy, eksperci podkreślają, że kremy SPF to podstawa pielęgnacji i powinny być aplikowane codziennie, niezależnie od pory roku. Najlepiej wybierać krem z SPF50, który zapewni najwyższą ochronę przeciwsłoneczną. Obecnie na rynku jest wiele kosmetyków SPF, które dedykowane są różnym rodzajom skóry, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Retinol to absolutnie numer jeden wśród składników przeciwstarzeniowych, dodawany jest on do kosmetyków od lat, jednak dopiero teraz zrobiło się o nim głośno. Działa on rewelacyjne, jednak wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy w użytkowaniu. W dużym skrócie retinol to substancja z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenika on w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy. Jego główne zalety stosowania to przede wszystkim" wygładzenie zmarszczek, poprawia jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów i rozjaśnienie przebarwień posłonecznych. Jak widać retinol to prawdziwa bomba dla naszej skóry. Co ważne, mogą go stosować posiadacze każdego typu skóry. Jak zacząć przygodę z retinolem? Przede wszystkim należy wiedzieć, że na retinol potrzebna jest tolerancja. Znaczy to, że powinniśmy zacząć od kosmetyków z małym stężeniem retinolu i dopiero po kilku tygodniach przejść na te z jego wyższą zawartością. Aby uzyskać pożądane efekty potrzeba około 12 tygodni, w tym czasie należy uzbroić się w cierpliwość i być gotowym na efekty uboczne, takie jakie podrażnienia, przesuszenia i łuszczenie się naskórka. W czasie stosowania retinolu warto ograniczyć pielęgnację do minimum i stosować delikatne produkty o neutralnym pH i nawilżające. Retinol nie lubi się również ze słońcem dlatego też raczej rekomenduje się jego stosowanie w okresie jesienno-zimowym, a krem z filtrem jest wtedy absolutnie niezbędny.

Wiedzieliście, że aż 65 mięśni twarzy i szyi z wiekiem traci jędrność. Dobra wiadomość jest taka, że ich obszar można ujędrnić. Jeśli jednak uważasz, że trening musi być bolesny, aby przynieść rezultaty, my raz na zawsze zmienimy twoje zdanie. BEAR od FOREO to niewielkie urządzenie do twarzy, wyposażone w mikroprądy, które w ciągu zaledwie trzech minut odmładza skórę i zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek. MIŚ łączy elektryzującą technologię mikroprądów, aby skóra była bardziej napięta i rozjaśniona z charakterystycznymi dla FOREO pulsacjami T-sonic, aby zapewnić najbardziej energetyzującą masaż twarzy w historii. W przeciwieństwie do innych podobnych produktów dostępnych na rynku, BEAR posiada opatentowany system Anti-Shock, dzięki czemu jest najbezpieczniejszym dostępnym urządzeniem na rynku. Niech twoja skóra odpocznie od makijażu, ale niech nie odpoczywa od treningów wykonanych Misiem. Dlatego korzystając z wolnego czasu, trenuj ją codziennie przez 3 minuty bez potrzeby przeszukiwania mapy google i umawia się do jakichkolwiek profesjonalnych gabinetów. Dostarczy relaksującego masażu nawet w czasie podróży.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe