Najsmaczniejsze Oreo ever, czyli kultowe ciastka zachwycają nową recepturą

Nowa receptura Oreo

Kultowe ciastka Oreo to uwielbiana przez konsumentów słodka przekąska, która od 2018 r. posiadała stałą recepturę. Ze względu na zmieniające się gusta fanów marki oraz panujące trendy, producenci postanowili ulepszyć ich skład, aby sprostać oczekiwaniom rynkowym. Od teraz ciastka Oreo mają większą zawartość kakao oraz obniżoną ilość cukru, co idealnie współgra z delikatnym kremem waniliowym, gwarantując jeszcze pyszniejsze doznania smakowe. Konsumenci będą mogli cieszyć się nowym, ulepszonym smakiem ciastek Oreo wyłącznie na terenie Europy.

Dodatkowo, odmieniona została także szata graficzna opakowań Oreo, która nabrała bardziej nowoczesnego charakteru. Od teraz na przedzie widoczny jest odświeżony logotyp ze zdjęciem ciastka oraz informacja o zrównoważonym pozyskiwaniu kakao.

„Z wielką ekscytacją przedstawiamy nasze najsmaczniejsze Oreo ever. Fani Oreo zawsze są w centrum wszystkiego co robimy, dlatego nowa receptura pokazuje nasze zaangażowanie w udoskonalanie naszych produktów, aby sprostać zmieniającym się gustom konsumentów, pozostając jednocześnie wiernym dziedzictwu naszej marki. Mamy nadzieję, że konsumenci będą zadowoleni z tej zmiany.” – mówi Violaine Menard, Innovation Manager Oreo w Mondelēz International.

Wsparcie kampanii

W ramach komunikacji „Najsmaczniejsze Oreo ever” marka Oreo kontynuuje współpracę z artystą Vito Bambino, który będzie obecny w materiale FOOH promującym kampanię. Co więcej, od 7 października przez 2 tygodnie odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć na pasażu Wiecha wyjątkowy pomnik Oreo, informujący o nowej recepturze ciastek, celebrując tym samym kampanię „Najsmaczniejsze Oreo ever”.

Aby dotrzeć z informacją o nowościach do jak największej liczby konsumentów, marka zorganizuje także największy w historii sampling. Ciastek Oreo będzie można skosztować przy wspomnianym pomniku Oreo w centrum miasta, ale także w salonach Empik, kinach Helios oraz na stacjach benzynowych i poprzez e-commerce. To jednak wciąż nie koniec niespodzianek! Najsmaczniejszy ever zapach kakao unosić się będzie w tunelu pod warszawską Rotundą, a także na przystankach w Łodzi/GOP.