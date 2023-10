Największe Mistrzostwa Świata Hip-Hop w Kielcach! Aż 4,5 tysiąca uczestników i uczestniczek z ponad 40 krajów

W tym roku muzyka hip-hop obchodzi okrągłe, 50 urodziny. W sierpniu 1973 roku, w kilkunastopiętrowym bloku na nowojorskim Bronksie, DJ Kool Herc – muzyk jamajskiego pochodzenia – wraz ze swoją siostrą zorganizowali imprezę o nazwie "Back to School Jam". Podczas tej słynnej domówki gospodarz, odpowiedzialny za oprawę muzyczną, miksował i sklejał najbardziej rytmiczne i energetyczne kawałki ulubionych utworów. To była prawdziwa rewolucja! Impreza rodzeństwa Campbell okazała się symboliczna i dała początek nowemu gatunkowi muzycznemu, hip-hopowi. Gatunkowi stale ewoluującemu i bez wątpienia wciąż dominującemu we współczesnej muzyce, który wytworzył także specyficzny, własny styl tańca i ruchów.

50. urodziny hip-hop są świetnym tłem dla Międzynarodowych Mistrzostw Świata IDO (IDO World Hip Hop, Popping, Breaking & Hip Hop Battle Championships), które w tym roku odbędą się w Kielcach, stolicy polskiego hip-hopu. W dniach 23-28 października pobity zostanie rekord liczby uczestników i uczestniczek konkursu – aż 4,5 tysiąca osób z ponad 40 państw stawi się w Kielcach i będzie walczyć o mistrzowskie trofea! Bez limitów wieku, w grupach, solo, w parach. Najliczniejsza reprezentacja Polski to zespoły składające się z aż 735 tancerzy. Na hip-hopowej scenie zobaczymy potyczki najlepszych tancerzy z całego świata, m.in. z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Danii, Finlandii, Włoch, Norwegii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Południowej Afryki czy Południowej Korei, a oceniać będzie ich międzynarodowe jury. W Kielcach rywalizować będą tylko najlepsi zawodnicy, wyselekcjonowani wcześniej w swoich krajach. Takiej liczby tancerzy nie było jeszcze nigdy na żadnych mistrzostwach IDO na świecie.

To zaszczyt być organizatorem tak wspaniałej imprezy, łączącej tancerzy i tancerki z całego świata. Zawody są dla nas ogromnym wyzwaniem, do którego podchodzimy z pasją i determinacją. Patrząc na doświadczenia z poprzednich mistrzostw, które organizowaliśmy, największą nagrodą za wysiłki jest oglądanie emocji uczestników. To, jak pomimo rywalizacji, stanowią wielką hip-hopową rodzinę. Wspaniale jest obserwować spełnianie marzeń, które dzieje się tu, na naszych oczach, w Kielcach. Całe miasto kibicuje tancerzom i tancerkom, którzy przyjeżdżają tu po swoje marzenia. Zapraszamy wszystkich do Kielc, aby zobaczyć te autentyczne, wzruszające emocje na żywo! – powiedziała Ania Biały, tancerka, założycielka Świętokrzyskiej Szkoły Tańca JUMP, współorganizatora Mistrzostw.

Organizację World Hip Hop, Popping, Breaking & Hip Hop Battle Championships w 2023 IDO zdecydowała się powierzyć Polsce, a konkretnie Polskiemu Związkowi Tanecznemu i Świętokrzyskiej Szkole Tańca JUMP z Kielc, która już wcześniej była organizatorem dużych imprez tanecznych i dla IDO była pewnym, sprawdzonym partnerem. International Dance Organization (IDO) jest międzynarodową organizacją taneczną, zrzeszającą ponad 90 krajów, reprezentując ponad 250 000 tancerzy z 6 kontynentów. Swoje oddziały ma w każdym kraju członkowskim. Częścią działalności IDO jest koordynacja międzynarodowych konkursów w różnych gatunkach tanecznych.

i Autor: Materiały prasowe World Hip Hop,

