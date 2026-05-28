Największy bieg na świecie, który pomaga innym

23 maja przeszedł do historii!

W sobotę w ciągu 24 godz. pobiegło z nami 521 tys. zawodników w całej Polsce. Bawili się młodsi i starsi. Razem przebiegliśmy 5.079.784 kilometrów. Ale nie zapominajmy, że bieganie to dbanie nie tylko o siebie. Biegacze ruszyli po to, żeby aktywnie spędzić wolny czas, dla swojego samopoczucia, zdrowia, ale też po to, by wesprzeć Polski Komitet Paralimpijski.

3,42 mln zł dla paralimpijczyków

Kolejny raz 100 proc. wpłat od biegaczy trafiło do Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. W ubiegłym roku było to ponad 2,8 mln. Za te pieniądze zorganizowano cykl turnusów sportowo-rehabilitacyjnych „Sport – Twoja Siła”.

Tegoroczna rekordowa pula – 3,42 mln zł – zostanie przeznaczona na sekcje pływackie dla osób z niepełnosprawnościami, dzięki którym uczestnicy zajęć będą mogli odnaleźć swoją pasję, wzmacniać zdrowie fizyczne i psychiczne. W ramach projektu „Bądź AKTYWNY! VI” powstanie 80 sekcji sportowych w całej Polsce, w tym właśnie 30 sekcji pływackich.

Jak to się zaczęło?

Dokładnie 29 kwietnia otworzona zapisy dla osób, które biegły z nami rok temu. W ten sposób chcieliśmy im podziękować i docenić, że wybrali Rossmann Run już kolejny raz. Dzień później, 30 kwietnia, do biegu mógł dołączyć każdy, kto chciał bawić się z nami. Zapisy zakończyliśmy w... 36 godzin od ich rozpoczęcia, zapełniając wszystkie wolne miejsca – aż 600 tysięcy!

Dziękujemy!

Już trzeci raz wspólnie stworzyliśmy bieg, który motywuje do ruchu kilkaset tysięcy osób rocznie. Po Rossmann Run otrzymujemy od Was wiadomości, w których opisujecie swoje sportowe historie. Zaczyna się od pierwszego kroku, kończy na przygodzie z trenowaniem, która trwa nadal. Trzymamy za Was kciuki i dziękujemy, że wspólnie możemy bić rekordy! A osoby, które stanęły na wirtualnej mecie, jak co roku nagrodzimy kuponami rabatowymi, by mogły uzupełnić zapasy swoich ulubionych produktów.