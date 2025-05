Napoje kawowe bez cukru. Odrobina przyjemności dla miłośników tego wyjątkowego trunku

Z Mokate Cappuccino ZERO masz pewność, że delektujesz się pysznym napojem o prostym składzie, odpowiadającym współczesnym wymaganiom zdrowego stylu życia. Bez dodatku cukru i tłuszczów utwardzonych, zawiera błonnik wspierający dobrostan organizmu. Dzięki stewii, błonnikowi i braku oleju palmowego, każda filiżanka to przyjemność bez wyrzutów sumienia.

Nowoczesny smak, oraz delikatna i kremowa pianka sprawiają, że Mokate Cappuccino ZERO to doskonały sposób na celebrowanie każdej chwili – to takie proste!

Do wyboru są cztery wyjątkowe smaki: Malina i Kokos, Waniliowo-Śmietankowy, Czekoladowo-Karmelowy oraz Wanilia Bourbon.

Waniliowo-śmietankowy Mokate Cappuccino ZERO to napój, który łączy delikatny smak wanilii z aksamitną konsystencją, zapewniając chwile relaksu bez wyrzeczeń. Dzięki prostemu składowi – stewia zamiast cukru, błonnik i brak oleju palmowego – oferuje zdrową alternatywę, która troszczy się o zdrowie i sylwetkę. To idealny wybór dla tych, którzy cenią świadome wybory żywieniowe, nie rezygnując z przyjemności.

Mokate Cappuccino ZERO Malina i Kokos przeniesie Cię na tropikalne wakacje, łącząc egzotyczne smaki maliny i kokosa. Ten napój pozwala na chwilę relaksu z kremowym smakiem, bez dodatku cukru i oleju palmowego. Zawartość błonnika wspomaga trawienie, a stewia dba o niższą kaloryczność. To świetna opcja dla osób, które szukają równowagi między zdrowiem a przyjemnością.

Mokate Cappuccino ZERO Czekoladowo-karmelowe to połączenie głębokiego smaku czekolady z aromatem karmelu, które zapewnia przyjemność bez wyrzeczeń. Zawiera stewię, błonnik i nie ma oleju palmowego – wszystko, czego potrzebujesz, by cieszyć się ulubionym napojem bez wyrzutów sumienia.

Mokate Cappuccino ZERO to napój kawowy, która zmienia podejście do przyjemności, łącząc smak z troską o zdrowie. Proste, wygodne opakowanie umożliwia zabranie napoju wszędzie, gdzie tylko potrzebujesz chwili dla siebie.

W 2025 roku MOKATE obchodzi 35-lecie istnienia. Z tej okazji wracamy do naszych korzeni, celebrując rocznicę, która łączy tradycję z nowoczesnością.

Mokate Cappuccino ZERO to nowe spojrzenie na ikonę w świecie gorących napojów. Kremowy napój z aksamitną pianką, który zmienił nawyki picia kawy w Polsce, zapoczątkowany przez Teresę Mokrysz 35 lat temu. Dziś, z okazji rocznicy, oferujemy produkt, który łączy kultowy smak z nowoczesnym podejściem do zdrowego stylu życia. Mokate Cappuccino ZERO to napój kawowy stworzony z myślą o młodych osobach, które pragną łączyć przyjemność z dbałością o zdrowie.

Mokate to gwarancja tradycji, jakości i smaku, który towarzyszy Ci przez lata, teraz w zdrowszej wersji Mokate Cappuccino ZERO.