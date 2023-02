Netflix reaktywował Bravo. W specjalnym, walentynkowym wydaniu nie brakuje najnowszych modowych trendów, czy porad na idealną randkę z Wednesday

Pierwszy numer „Bravo” ukazał się w Polsce, w październiku 1991 roku. Dwutygodnik, który dotarł do nas z Niemiec, był mocno krytykowany ze względu na propagowanie wśród młodzieży swobody obyczajowej, jak określali to przeciwnicy gazety. Ale to właśnie „Bravo” w czasach bez Internetu było źródłem wiedzy o tym, co dzieje się na świecie i jak radzić sobie z problemami dojrzewania. To właśnie stąd młodzi ludzie mogli dowiedzieć się, jak zaplanować swój pierwszy raz, jak powiedzieć koleżance lub koledze, że nam się podoba, czy wreszcie co lubią chłopcy z Backstreet Boys oraz, kiedy i gdzie koncert gra Metalica. Ostatni numer dwutygodnika wyszedł w Polsce w grudniu 2017 roku. Teraz, kultowy dla wielu osób magazyn, wraca jednorazowo za sprawą Netflixa.

Netflix reaktywuje Bravo. Kultowy magazyn wraca z okazji walentynek

Z okazji walentynek platforma streamingowa Netflix wskrzesiła kultowy dwutygodnik. W nowym „Bravo” nie brakuje porad dotyczących randkowania. Są też najnowsze modowe i muzyczne trendy, wywiady z gwiazdami oraz tłumaczenie piosenki. Oczywiście wszystko dotyczy produkcji Netflixa, ale warto sprawdzić, o czym rozpisują się redaktorzy. Choć dla wielu młodych ludzi „Bravo” to zupełna nowość, to dla rodziców może być miłym wspomnieniem. W galerii poniżej znajdziesz kilka stron z jednorazowego, walentynkowego wydania.

