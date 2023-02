Jak zrobić serduszko na kawie w domowych warunkach? Mistrzyni świata baristów radzi krok po kroku, jak zrobić walentynkowe latte art

Aż 5,5 tony karmy dla zwierząt trafi do schronisk w całej Polsce – to efekt 6. edycji akcji „Kupując Pomagasz” marki Butcher’s

Serduszko na kawie potrafi zrobić jedynie profesjonalny barista w kawiarni? Nic bardziej mylnego. W domowych warunkach także możesz wyczarować niezwyczajny prezent z okazji walentynek albo po prostu powiedzieć „kocham cię”. Samodzielnie przygotowana kawa z sercem z mlecznej pianki może sprawić, że obdarowana nią osoba poczuje się wyjątkowo. To bardzo proste, wymaga jedynie odrobinę praktyki. „Ważne, by wlewać mleko do kawy odważnie, z odpowiednią prędkością i z odpowiedniej wysokości” – mówi Agnieszka Rojewska, mistrzyni świata baristów, współpracująca z marką Sage.

Jak zrobić serduszko na kawie? Tego potrzebujesz, by przygotować Latte Art Heart

Podstawą każdego napoju kawowego jest espresso, pojedyncze lub podwójne, wedle upodobań i gustu. Jeśli posiadasz w domu młynek, warto zmielić ziarna kawy tuż przed zaparzeniem - dzięki temu kawa będzie smaczniejsza i nie straci swojego aromatu. Sięgnij po kawę typu speciality, czyli taką z palarni, których w Polsce przybywa i są niemal w zasięgu ręki. W celu przygotowania walentynkowej Latte Art Heart niezbędne jest mleko w ilości około ½ lub ⅓ dzbanka do spieniania. Pamiętaj, że mleko dodaje kawie słodyczy, a różne jego odmiany np. migdałowe, owsiane, sojowe itp, wprowadzają specyficzne nuty smakowe. Wybierz wedle preferencji, takie jak lubisz.

Jak zrobić kawę, jak barista? Porady dotyczące Latte Art Heart

Jeśli chcesz zrobić kawę, jak barista w domowym zaciszu, może skorzystać z tutorilala przygotowanego przez Sage Appliances, australijską firmę z ponad 70-letnim doświadczeniem w parzeniu kawy. Oto poradnik w pięciu krokach. Co ważne, jeśli chcesz modyfikować smak kawy i przyrządzić ją w inny sposób niż zwykle, warto skusić się na dodanie aromatycznych, korzennych przypraw takich, jak np. cynamon, kardamon czy goździki, które dodatkowo pobudzą zmysły i działają, jak afrodyzjaki.

Tak zrobisz late art z serduszkiem

Po pierwsze - przygotuj espresso (pojedyncze lub podwójne – jak wolisz). Teraz czas na drugi krok. Do dzbanka wlej zimne mleko ( około 1/3-1/2 dzbanka). Następnie spień mleko. Upewnij się, że nie masz za dużo piany – jeśli jest sztywna i wyglądem przypomina białko na ciasto, oznacza, że jest jej za dużo. Nie może być jej również za mało – jeśli dźwięk wydawany w trakcie spieniania był bardzo ostry i głośny, a konsystencja piany jest taka, jak przed rozpoczęciem – oznacza to, że jest jej za mało.

Teraz czas na krok czwarty. Trzymając filiżankę w „nie piszącej” dłoni, przechyl ją o około 30 stopni. Następnie drugą ręką chwyć dzbanek za uchwyt, zakręć spienionym mlekiem i zacznij je nalewać. Oto krok piąty w podpunktach:

a) Zacznij około 3 cm wyżej niż krawędź filiżanki.

b) Postaraj się celować mleko w środek krawędzi filiżanki - jeśli się nie udaje, nie przejmuj się, dowolne miejsce też się sprawdzi.

c) Mleczną piankę przelewaj do filiżanki w tempie, z jakim zwykle nalewasz wodę z butelki do szklanki - nie bój się! Zbyt wolne przelewanie może okazać się dużo trudniejsze.

d) Wlewaj stabilnie z tej wysokości przez około 2 sekundy.

e) A teraz trudniejsza część – nalewaj dalej, ale opuść dzbanek do wysokości krawędzi filiżanki jednocześnie utrzymaj tempo strumienia.

f) Na powierzchni kawy pojawi się biała „plamka”.

g) Jest ona główną częścią serca – teraz, gdy plama pojawiła się, a filiżanka jest prawie wypełniona kawą i mlekiem – przesuń dzbanek szybkim ruchem po filiżance, wciąż nalewając (tak jakby ktoś cię szturchał lub pchnął twoją rękę do przodu), aby uformować serce.

Jak zrobić late art? Sztuczki dla początkujących baristów

Jeśli efekt końcowy do końca Cię nie urzeka, Sage podpowiada kilka sztuczek. Po pierwsze - nie przejmuj się – za pierwszym razem Latte Heart rzadko wychodzi takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Potrzeba chwili wprawy i praktyki. Jeśli jednak chciałbyś manualnie poprawić wygląd swojego piankowego serduszka, za pomocą łyżeczki do herbaty wyjmij piankę z dzbanka i nałóż ją na wierzchu kawy, kształtując serce „ręcznie”. Alternatywnie, możesz to zrobić za pomocą patyczka uformuj ręcznie z pianki mleka kształt serca. Zamiast łyżeczki, użyj specjalnego patyczka, który stosuje się w technice dekorowania kawy „latte art”.

