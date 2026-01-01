Jennifer Aniston powitała Nowy Rok w bikini! Taka była reakcja ukochanego

Jennifer Aniston pokazała się w bikini nad basenem. Jej nowy ukochany polajkował ochoczo!

Jennifer Aniston (56 l.) w ogóle się nie starzeje! Gwiazda wkracza w 2026 rok w świetnej formie. Sławna aktorka tuż przed sylwestrową nocą zaprezentowała się światu w skąpym bikini nad basenem przy okazji reklamowania produktów swojej firmy kosmetycznej. Najbardziej zachwycony był nowy ukochany gwiazdy serialu Przyjaciele, Jim Curtis. Gdy tylko zobaczył fotki Jennifer w kuszącym stroju, radośnie je polajkował. Kim jest Jim Curtis? To tajemniczy coach, guru i hipnotyzer. Latem para spędziła nawet razem romantyczny weekend na Majorce. Wcześniej aktorka mówiła w wywiadach, że stosuje hipnozę z powodzeniem, by przełamać strach przed lataniem samolotami, lajkowała też na Instagramie posty wrzucane przez Curtisa. Hipnotyzer publikował tam tak zwane "afirmacje", a Aniston polubiła między innymi ten jego wpis: „Powtarzaj te afirmacje, aby się uzdrowić i dojść do siebie po rozwodzie, rozstaniu lub trudnym romansie i zacznij wzywać nową, wzmocnioną, zdrową i boską miłość”.

Kim jest Jennifer Aniston? Serial "Przyjaciele" i burzliwe życie miłosne

Jennifer Aniston zyskała sławę głównie dzięki roli Rachel Green w "Przyjaciołach", grała też w wielu pełnometrażowych filmach, głównie komediach romantycznych. Jest singielką, jej byli mężowie to Justin Theroux (od 2015 do 2017) i Brad Pitt (od 2000 do 2005). Ten drugi porzucił ją dla poznanej na planie filmu "Pan i pani Smith" Angeliny Jolie i był z nią w związku przez kilkanaście lat. Mają szóstkę dzieci, wzięli ślub w 2014 roku. Angelina złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku po dwóch latach małżeństwa i dwunastu latach, które minęły, odkąd poznała Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith".

