Tak ma na imię pierwsze dziecko urodzone w 2026 roku? Jedno z najstarszych polskich imion oznaczające wyjątkowego człowieka

W Mikołowie, tuż po północy, przyszedł na świat jeden z pierwszych Polaków 2026 roku, co wywołało radość w szpitalu.

Chłopiec i jego mama czują się dobrze, a rodzice wybrali dla niego wyjątkowe, staropolskie imię.

Dowiedz się, jakie imię otrzymał noworoczny maluch i co ono oznacza!

Tak ma na imię pierwsze dziecko urodzone w 2026 roku!

Narodziny sekundy po północy to wyjątkowa sprawa, zarówno dla rodziców, jak i całego szpitala. Jak podaje portal slazag.pl taka sytuacja miała miejsce w nocy w Akademickim Centrum Zdrowia w Mikołowie. To właśnie tu na świat miał przyjść pierwszy mieszkaniec powiatu, a może nawet pierwszy Polak 2026 roku. Na ostateczne potwierdzenie trzeba będzie jeszcze poczekać na dane z innych szpitali, ale jedno jest wiadomo. Nowy mieszkaniec Mikołowia zdecydowanie jest jednym z pierwszych niemowląt, jakie przyszły na świat w nowym, 2026 roku. Takie narodziny zawsze są wyjątkowe. Również cały personel szpitala wraz z rodzicami przeżywa emocje i ekscytuje się narodzinami w tam symboliczny czas. Jak wynika z informacji przekazanych przez lekarza zarówno nowo urodzony chłopiec, jak i jego mama czują się dobrze.

Jak ma na imię noworoczny chłopiec. Rodzice wybrali dla niego wyjątkowe imię Miłosz. To jedno z najstarszych, polskich imion, które wymieniono już nawet w Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 roku. Językoznawcy wskazują, że imię Miłosz pochodzi od rdzenia mił- który oznacza miłować. Miłosz może także pochodzić od staropolskich imion Miłosław czy Miłorad. Imię to jest stale popularne w naszym kraju, a według statystyk GUS w 2024 nadano je 1678 razy. Miłosz jest osobą towarzyską oraz pozytywną. Nie ma w sobie złej energii, zawsze jest skoro do pomocy i potrafi poświęcać się dla innych. Szczególnie miłuje rodzinę i to bliskich stawia zawsze na pierwszym planie. Jest uczciwy, dociekliwy i ma dobre serce. To zdecydowanie dobry wybór na imię dla dziecka.

Świeżo upieczonym rodzicom gratulujemy!